Se Mantiene Suspendida la Venta de Moluscos por Presencia de Marea Roja en el Pacífico

* Afecta Situación Económica de Comerciantes.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio del 2022.- La venta y distribución de moluscos bivalvos (de dos conchas) en la Costa de Chiapas sigue suspendida por la supuesta presencia del fenómeno «Marea Roja» en esa región del Pacífico, que podría poner en riesgo la salud de quienes lo consumen, confirmaron comerciantes. A más de dos meses de la restricción, las autoridades no han notificado lo contrario.

Margarita de los Santos, locataria con venta de pescados y mariscos en la localidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que los consumidores llegan a preguntar por ese tipo de mariscos, pero les responden que no están vendiendo por dicho fenómeno en el mar.

Las recomendaciones son la de no poner a consideración del público, ostión, almejas y otros similares, pero en su caso precisó que no han visto afectadas sus ventas de manera considerable, porque su fuerte son otros productos, como mojarra, camarón, filete, lisa, chato, jaibas y robalo.

«Salubridad todavía no nos ha dicho nada sobre si ya podemos vender los moluscos», detalló al señalar que no tienen conocimiento si continúa la «Marea roja» o ya terminó, y que por ello están pendientes de las instrucciones que den las autoridades en torno a ello.

Las ventas de mariscos en la región se redujeron alrededor de un 40 por ciento de lo que traían en fechas anteriores, y consideró que se debe principalmente por los grandes gastos de fin de curso.

Por su parte, Paola Fernández, también comerciante del mismo giro, señaló que las autoridades les entregaron folletos donde les explican que se debería suspender la oferta al público de moluscos bivalvos, y están acatando esa disposición, al menos en los centros de abasto de la Ciudad.

En cálculo aproximado de la demanda de ostiones y almejas, indicó que de cada 50 clientes, alrededor de 13 acuden a buscar esos productos restringidos.

Puntualizó que en los últimos días han pasado trabajadores del Sector Salud a verificar los mercados, pero para cerciorarse que se estén cumpliendo los protocolos sanitarios para vitar los contagios del Covid-19. EL ORBE / JC