Migrantes Pisotean Derechos de los Tapachultecos: Colonos

* No Respetan ni a las Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio del 2022.- «Para mala fortuna, la llegada a Tapachula de infinidad de caravanas con miles de migrantes no concluye y esto ha causado zozobra y temor en los habitantes de esta ciudad, quienes sienten que han sido pisoteados sus garantías individuales como mexicanos, ya que los extranjeros que ingresan al país gozan del privilegio de que son arropados por los encargados de las oficinas de Derechos Humanos».

De esa manera se expresó Gloria Sánchez Aceituno, representante de la colonia Teófilo Acebo 1, ubicada al Suroriente de la Ciudad, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que a los indocumentados las autoridades ni siquiera pueden decirles que se apeguen a las leyes mexicanas, pues se ha visto que ni siquiera hay respeto los uniformados, mucho menos a la población civil.

En ese sentido, pidió a los tres niveles de Gobierno que pongan un poco más de atención a esa situación, de lo contrario el pánico y la incertidumbre de la población van a continuar, «ya que no se sienten seguros con la manera violenta con que se comportan esos grupos de extranjeros».

Asimismo, comentó que es urgente que se ponga mayor vigilancia en la frontera, y rechazar el ingreso ilegal de las personas que no porte credenciales o documentos que le permitan cruzar a territorio nacional.

Dentro de estos grupos de centroamericanos vienen personas huyendo de la justicia, señaló, y llegan a esta ciudad a una zona de confort, pues no pueden ser tocados porque luego Derechos Humanos sale a defenderlos.

Es muy triste ver cómo los migrantes tienen más privilegios que los mexicanos y que las leyes los protegen más a ellos que a los chiapanecos, lamentó.

Insistió que es necesario que haya protección para la sociedad mexicana, ya que los migrantes han rebasado a las autoridades, haciendo marchas, bloqueos y ocupando lugares de las principales calles de la Ciudad.

Finalmente, dijo que diversas colonias han sido acaparadas por los centroamericanos, y muchos de ellos con gallardía se han apoderado de casas y patios baldíos, y hacen lo que ellos quieren. EL ORBE / Nelson Bautista