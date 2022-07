INM de Chiapas Reinicia Expedición de Documentos a Migrantes Varados

*Solo Atenderá a Personas con Constancia de Comar.

Tapachula, Chiapas; 25 de Julio del 2022.- El Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas reinició en la mañana de este lunes el proceso de expedición de diversos tipos de documentos para migrantes que se encuentran variados en la Ciudad, pero solo para aquellos que ya hayan realizado sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR)

Por la mañana, miles de extranjeros ya se encontraban concentrados en las afueras de las oficinas de Regulación Migratoria, al sur de la Ciudad, entre ellos mismos realizaron listados por las iniciales de sus apellidos, nación y sexo, pero con los papeles que sabían les iban a pedir.

Es decir, formaron a quienes llevaban sus identificaciones oficialas en mano, como pasaportes, cédulas de identificación, cartillas, entre otros, así como la constancia expedida por la Comar en la que se señala que está en periodo su solicitud de asilo en el país.

Grupos de hombres de varias nacionalidades conformaron el «comité de seguridad», quienes se encargaban de vigilar tres filtros ubicados en unas tres cuadras antes de llegar a las oficinas, en las que no permitían que entrara nadie que no reuniera esos requisitos, lo que ocasionó por momentos conatos de enfrentamiento en contra de aquellos que, sin reunir el perfil, pretendían pasar a como diera lugar.

Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional restablecieron en varias ocasiones el orden y con ello la jornada avanzó sin mayores problemas.

Al final del día, el INM atendió aproximadamente unas 300 personas. A unos se les recibió su solicitud de un oficio de salida con el que puedan transitar por todo territorio nacional en un periodo no mayor a 20 días, para no ser detenido o deportado, en sus intenciones de llegar a los Estados Unidos.

Otros pidieron ser beneficiados dentro de alguno de los programas del Gobierno mexicano para los que buscan quedarse en territorio nacional para regularizar su situación legal, como las Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias, las Formas Migratorias Múltiples (FMM), entre otras.

Para ello se abrieron cien ventanillas y está comprobando con las autoridades de sus países de origen que toda su documentación sea original y verdadera; que no tengan antecedentes penales, orden de localización o de aprehensión, u otra limitación legal que impida estar en territorio nacional.

La idea es que se atienda un número similar cada día, bajo las mismas condiciones, aunque eso ha causado la irritación de muchos indocumentados, luego de que no tienen cómo acreditar su identidad, y tampoco quieren hacer los trámites ante la Comar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello