Migrantes Generan Mucha Inseguridad y Acaban con la Paz Social: Abogados

Tapachula, Chiapas; 31 de Julio del 2022.- «El Gobierno Federal es candil de la calle y oscuridad en su casa, ya que ha ofrecido facilidades y prebendas a los extranjeros para que lleguen a México, cuando los sectores en el país están en completo abandono», sostuvo en entrevista para el rotativo EL ORBE, Manuel de Jesús Márquez González, miembro del Colegio de Abogados del Soconusco.

Aseguró que se trata de una falacia, porque se está ofreciendo a los migrantes lo que ni siquiera se ha podido dar a grupos totalmente vulnerables que hay en distintas regiones de México, especialmente en el Soconusco.

Estos grupos de mexicanos, apuntó, son personas necesitadas y que están en la extrema pobreza, es decir, abandonados totalmente, están decepcionados por este régimen y porque el dinero de los mexicanos se está regalando a países centroamericanos.

Mientras, recalcó, «el país tiene la inflación más alta en su historia, al igual que los precios del gas, la energía eléctrica, gasolinas, insumos y la canasta básica, que por cierto sirvió de bandera política para prometer que todo eso bajaría en este sexenio, pero no ocurrió, fue todo lo contrario».

Respecto al tema de la deportación, afirmó que el Gobierno no lo está haciendo de manera integral, «sencillamente porque si deporta a 10, al otro día ingresan mil, y no se hace una estrategia para cerrar la frontera con Guatemala».

Se debería hacer que las instancias como Acnur, Comar y el propio Instituto Nacional de Migración (INM), hagan cumplir con lo que establece la ley, porque se trata de un tema de seguridad nacional, indicó.

Ante la falta de esos servicios y de control por parte de las autoridades, según su opinión, la población pierde su armonía, y es vulnerada por esos grupos de extranjeros y su práctica de violencia en el centro, calles o carreteras por donde transitan. EL ORBE / Nelson Bautista