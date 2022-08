SEDENA Alista el Plan DN-III Para Atender Incendios e Inundaciones en el Soconusco

*Se Preparan Para Cualquier Eventualidad.

Tapachula, Chiapas; 31 de Julio del 2022.- El Ejército Mexicano, a través del Plan DN-3, está listo para atender las emergencias en la región Soconusco, sobre todo incendios, inundaciones y terremotos, por ser fenómenos constantes, aunque también para otros desastres donde requiere ayuda la población.

Ángel Banda Lozoya, comandante del Primer Escuadrón de Reconocimiento del 4º. Regimiento de Caballería Motorizado, con sede en la localidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que como parte de la fase de prevención, la fuerza de apoyo para casos de desastres cuenta con el equipo de información, el cual se activa ante cualquier lluvia por mínima que sea y se realiza recorridos en la ciudad para determinar las acciones a seguir.

Según el reporte de este primer periodo de lluvias, señaló que se ha aplicado el Plan DN-3, pero de manera mínima, sobre todo en limpieza de algunas calles, luego de árboles caídos.

Por parte del Cuarto Regimiento, indicó, cuentan con 120 elementos para la aplicación del Plan DN-3, y que esa cifra pudiera variar de acuerdo a la gravedad del asunto; es decir aumentar, pero no disminuir.

Reveló que hay varias colonias detectadas de alta vulnerabilidad en Tapachula, la mayoría en las inmediaciones de los ríos que cruzan por la Ciudad. «Tenemos un centro coordinador de operaciones, donde plasmamos toda esa información y hay registrados centros de acopio, albergues y puntos rojos o colonias que posiblemente se vieran afectadas ante la aparición de un fenómeno perturbador”.

Aseguró que están coordinados con las autoridades de los tres niveles de Gobierno, que es parte de la fase de prevención, incluyendo a Protección Civil, Bomberos, entre otras.

Con una jurisdicción de 10 municipios aledaños a Tapachula, señaló que en esos lugares ya hay están identificados los refugios temporales, centros de acopio y las zonas susceptibles a inundarse. Cada lugar presenta diferentes tipos de emergencias y desastres.

«Ahorita, por la temporada de huracanes que en este año lo tenemos registrado nosotros de junio a noviembre, estamos trabajando más con lo que son inundaciones, con los fenómenos meteorológicos, huracanes, lluvias y toda esta situación, pero eso no significa que no consideremos otros como incendios y terremotos que también son aquí muy comunes, los tenemos plasmados en otro tipo de cartas», afirmó.

Además, que cuentan con equipo disponible para cada tipo de situación, como inundaciones, incendios, binomios caninos, los cuales son de mucha utilidad en el equipo de búsqueda y evacuación de heridos.

En cuanto a unidades, señaló que en ese cuartel militar cuentan con 82 vehículos, los cuales en casos de desastre se emplearían todos, y si la situación se agravará, solicitarían el apoyo al escalón superior y podríamos tener el apoyo de hasta 2 mil hombres de la Ciudad de México. EL ORBE / JC