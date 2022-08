Obra del Tianguis Guadalupe Convertida en Otro Elefante Blanco

* Se Concluyó a Principios del 2021 y aún no lo Entregan.

Tapachula, Chiapas; 01 de Agosto del 2022.- Este lunes se cumplió dos años en que los locatarios del Tianguis “Guadalupe”, al sur de la Ciudad fueron reubicados temporalmente mientras que el Gobierno Federal construía nuevas instalaciones, las cuales fueron concluidas a principios del 2021, pero hasta la fecha no las han entregado por lo que los comerciantes señalan que es otro «elefante blanco» en Tapachula.

Mario Moreno Sánchez, usufructuario de ese lugar, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que los sacaron de esos espacios con la promesa de una remodelación, justo el primero de Agosto del 2020, en el supuesto de que la administración federal entregaría el nuevo mercado el 15 de Diciembre de ese mismo año, pero no ocurrió y que los obligaron a conformar un Comité de Seguimiento de Obra, aunque nunca los tomaron en cuenta.

Desconocen cuáles han sido los motivos por los cuales se ha ido postergando una y otra vez la apertura del tianguis, señaló, y acudieron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (SEDATU), en donde asegura que les dieron de respuesta que y entregaron la obra concluida.

Precisó que ese lugar aún no ha sido inaugurado, pero que ya se enteraron que presenta mucha irregularidades, como el hecho de que «se les olvidó» las conexiones de agua.

Además, que se presentó una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para colocar los medidores de cada local, pero no lo hicieron porque las redes eléctricas no reúnen los requisitos mínimos para hacerlo y les dijeron que contrataran una póliza de vida, porque conectarlo así, podría ocurrir una explosión en cualquier momento.

«Urge a intervención de las autoridades para que vengan a ver la porquería y el fraude que hizo Sedatu federal», abundó al detallar que también está mal construida la obra, hay filtraciones de agua, entre otros problemas graves.

Por su parte, Felipa Platas, también usufructuaria, reconoció que están inconformes «por el engaño que nos hizo la Sedatu. Nos mintieron que nos iban a construir un mercado digno, con mejor estructura, para que tuviéramos mejores ventas y no es verdad, incluso que el tianguis que tenían estaba en buenas condiciones, pero las autoridades federales subir fotos a las redes sociales para decir que el antiguo lugar se estaba cayendo.

«Ahora, la fachada exterior se ve como si fuera un mercado en forma, pero no es verdad señores, adentro los locales de block y concreto que teníamos hoy son puras jaulas, con mostradores semicerrados con mesitas de concreto, que ni peso aguantan. Estamos inconformes por la maldad con la que nos han tratado, no hay formalidad», aseguró.

En tanto que el locatario, Martín Vidal Farrera, subrayó, «nos destruyeron el mercado bueno que teníamos y construyeron uno que no tiene las expectativas que teníamos antes».

Derivado de todo eso, reveló que los afectados ya recurrieron a la justicia federal para que intervengan y les conceda un amparo por los daños económicos que les está provocando la falta de entrega de ese lugar y por las irregularidades detectadas hasta el momento en la obra. EL ORBE / JC