EL Desabasto es por Problema Presupuestal: DICONSA Nacional

* Así Lucen de Vacías las Bodegas de Diconsa en Tapachula.

* Tras Alcanzar Acuerdos, Liberan Almacenes Tomados por Campesinos.

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto del 2022.- El director nacional de Operaciones de la distribuidora de alimentos del Gobierno Federal, Diconsa, Jesús Salvador Valencia Guzmán, reconoció que hay desabasto de los productos de la canasta básica en Chiapas y que eso se derivó luego de que no bajaran a tiempo los recursos del presupuesto.

Entrevistado por rotativo EL ORBE, a su llegada a esta Ciudad para participar en una mesa de trabajo con los representantes de los Comités Comunitarios de ocho almacenes regionales de unos 50 municipios que fueron tomados desde la mañana del miércoles en protesta por la falta de esos alimentos, reconoció que se trata de un queja justificada que se ha visto reflejada en el desabasto, hasta en las tiendas rurales.

«Venimos a dar la cara y ofrecer una solución», precisó al señalar que no se van a poner a discutir si la falta de esos alimentos es de un 90 o cien por ciento, «y más que negociar venimos a resolver. No partimos en que tú me das para que yo te dé».

Aprovechó para adelantar que ya viene en camino un cargamento de maíz que llegará en las próximas horas para atender esa demanda.

Además, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró unas bodegas que se encuentran en la carretera que conduce a la comunidad de Jaritas, al sur de la Ciudad, en donde hay mil 500 toneladas de maíz, tal y como se dio a conocer este miércoles en la rueda de prensa mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ese lugar fue asegurado porque está relacionado con las compras mal hechas y de supuestos fraudes, que habrá de investigar las autoridades judiciales, señaló.

Mientras se lleva a cabo ese proceso, indicó que han solicitado a la Fiscalía que libere ese maíz, porque ya se pagó y pertenece a Diconsa.

Acuerdan 8 Puntos Para Liberar Almacenes.

Por la tarde, los directivos sostuvieron esa mesa de trabajo con los representantes de los inconformes, y luego de varias horas llegaron a la firma de minuta de acuerdos de ocho puntos.

En el primero de ellos, se informó que el 15 de cada mes -a partir de Septiembre- se asignará un presupuesto de 40 millones de Pesos para generar las compras de granos, abarrotes y mercancías generales en la región.

En torno al abasto de maíz, afirmaron que está garantizado y empezarán a llegar a partir de este viernes a los almacenes regionales, con apoyo de una flotilla de unidades de Tuxtla Gutiérrez y Autotransportes Federales, en un volumen de 2 mil 200 toneladas, de los cuales ya se tienen liberadas las órdenes de movilización.

Con relación a las harinas, indicaron que ya hay la orden de compra de mil 204 toneladas correspondientes al mes de Agosto, además que ya se autorizaron los pedidos de abarrotes con los presupuestos asignados.

De igual forma, que se hará una revisión al prepuesto destinado para combustibles de los vehículos, además de la adquisición de llantas, que fue llevada a la opinión pública por rotativo EL ORBE, y por lo mismo fue aprobada este mismo día y estarán llegando a mediados del mes de Septiembre a las unidades operativas.

De acuerdo al documento firmado, se aprobó también la rehabilitación de los ocho almacenes Regionales y que para ello se destinarán 6.3 millones de Pesos.

En ese mismo sentido, se dio a conocer que a más tardar el 15 de Septiembre se emitirán las bases de licitación para la compra de uniformes del personal de los Comités Comunitarios.

Luego de comprometerse a que no habrá represalias en contra de los manifestantes, suspendieron sus protestas, entregaron las instalaciones en cada uno de los puntos y se restablecieron las actividades. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello