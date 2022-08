Por Desabasto de Maíz en México se Incrementa el Precio del Cultivo

*Productores Sólo Están Sembrando Para Autoconsumo.

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto del 2022.- La falta de producción interna de maíz en la región ha sido la causante de que el precio de ese grano se incremente drásticamente a últimas fechas, trayendo cono consecuencia que ahora los tortilleros justifiquen con eso los aumentos al kilogramo de ese alimento, lo que resulta un duro golpe para la economía general de las familias, sobre todo las más vulnerables.

Así lo dio a conocer, Eduardo Vázquez Méndez, dirigente regional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que algunos productores de maíz entraron al programa “Sembrando Vida”, pero que en cuanto crezcan esos árboles, los espacios ya no van a ser aptos para la siembra del grano.

Lamentó que ahora se produce en el campo de la región cuando mucho un 5 por ciento del total de las hectáreas que hay disponibles par maíz.

Los que antes lo sembraban, hoy en día están en «Sembrando Vida», y se dedican a la siembra de árboles frutales y maderables, dijo.

Calculó que hay unas 4 mil hectáreas de maíz las que se están sembrando en la región, por lo que ya no es considerable, ya que un buen productor genera 4 toneladas por hectárea, pero tiene que estar bien cultivada.

Hay personas que aún guardan la tradición del almacenamiento para sus tortillas, que eso es la parte del cual ellos han impulsado para que las familias produzcan lo que van a consumir, pues se ha ido perdiendo la soberanía alimentaria, aseguró.

Asimismo, aparte de la escasez que están viviendo, otro golpe para los productores ha sido el incremento de los precios en los insumos y los intermediarios, que al final de cuentas son los que se quedan con las ganancias.

Reconoció que, al no haber una cadena de comercialización, provoca que los maiceros comiencen a tener pérdidas y no puedan obtener esas ganancias, «porque, al no tener un comprador directo, hay que caer en manos del coyotaje, quienes malbaratan los precios». EL ORBE / Nelson Bautista