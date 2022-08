Protestan Jubilados y Pensionados en las 32 Entidades de la República

* Exigen la Devolución de sus Ahorros.

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto del 2022.- Jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron este jueves una protesta simultánea en las 32 entidades de la República Mexicana, para exigir a las autoridades federales les devuelva los recursos que ahorraron toda su vida y se encuentran en una subcuenta de cesantía por edad avanzada y vejez.

En el caso de Tapachula, los manifestantes se concentraron en el Parque Bicentenario, ubicado en el centro de la Ciudad, en donde desplegaron mantas y pancartas, además de que realizaron un plantón para exigir la atención a sus demandas.

Ana Roblero Arreola, coordinadora del Movimiento de Jubilados Pie de Lucha, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que la petición principal es la de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emita un resolutivo en torno a una jurisprudencia del 2018 que fue mal interpretada jurídicamente, y que por ello los recursos están retenidos.

Ese dinero es el resultado de los ahorros que lo trabajadores hicieron durante toda su vida y por lo tanto es dinero de ellos mismos, pero ahora no pueden acceder a ellos.

Las autoridades argumentan que no pueden devolverlos porque estarían gozando de una doble pensión, y por ello decidieron exponer sus inconformidades a través de la vía social y jurídica en todo territorio nacional.

Comentó, además, que la problemática ya le fue expuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga con eso que consideran es una injusticia social para retener el dinero del pueblo.

Dejó en claro también que no están pidiendo recursos adicionales para nadie, solamente que les regresen lo que es suyo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello