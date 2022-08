Librerías de la Región Mantienen Ventas en Menos del 50%

*A 10 Días del Regreso a clases Presenciales

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto del 2022.- Debido a los efectos de la pandemia y por la grave situación económica que se vive actualmente en el país, la venta de libros de texto en empresas de Tapachula, apenas ha llegado al 50 por ciento de lo que ocurría en periodos similares antes de la contingencia, aún cuando faltan diez días para el regreso a clases presenciales.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Elizabeth Iturbe Chiu, encargada de la librería y papelería “La Ceiba”, aseguró que lo poco que se vende es en cuanto a lo manejado en las escuelas, pero de ninguna manera otro tipo de obras, como los relacionados a la literatura, la cual aparentemente no interesa para nada, pues las cajas que llegan de parte de los proveedores casi igual son devueltas, porque nadie adquiere un libro de esa naturaleza.

Lo que ha ayudado un poco es el retorno a las aulas, sostuvo, ya que eso impulsa la compra de libros para la investigación para realizar tareas escolares. Por eso, manifestó que, aunque las ventas siguen siendo todavía bajas, ya se está vendiendo un poco más que lo que se despachaba el año pasado.

Las actividades en las escuelas ayudan también a mejorar la economía en el transporte público, en los negocios de uniformes, venta de calzado, entre otros.

Recalcó que la actitud que asumieron los proveedores les ha perjudicado, quienes ahora envían material pero ya no a consignación como era antes, sino de manera adquirida totalmente por los empresarios locales, quienes de esta forma se exponen a pérdidas en caso de que ese material no tenga ninguna salida. EL ORBE / Nelson Bautista