Para Recuperar la Economía es Necesario Promover Espacios Turísticos del Soconusco

Tapachula, Chiapas; 03 de Septiembre del 2022.- “Vemos con desánimo y tristeza que la región Soconusco, rica en producción agrícola y también en otras actividades que colaboran para el desarrollo económico del país, no alcanza todavía el despegue que tanto se ha añorado, sobre todo por la falta de apoyo del gobierno federal».

Así lo expresó Evaristo Ángeles Arenas, miembro del Consejo Político del Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda Nacional Ciudadana, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, recalcó que las riquezas que hay en Chiapas, sobre todo en el Soconusco, en poco benefician a los habitantes de esta región, pues la mejor parte se la llevan los grandes empresarios y los intermediarios, incluso algunos funcionarios de Gobierno.

En tanto, dijo, «la gente del campo sigue igual que siempre, en el olvido, el rezago y la miseria, ya que nadie se ha preocupado por darle a la gente de la región lo que le corresponde o a lo que tiene derecho».

Se refirió a Puerto Chiapas como una obra que no ha sido aprovechada al cien por ciento para el desarrollo del Estado, mucho menos como detonante para el desarrollo, por todo lo que implica en el nivel comercial y también en el nivel turístico, con la llegada de cruceristas de distintas partes del mundo.

En torno a ese rubro del turismo, manifestó, hace falta mayor promoción por parte de los Gobiernos, no solo en cuanto a Puerto Chiapas, sino a todos los sitios que ofrece el Soconusco pues las visitas dejan importante derrama económica y con ello el bienestar de muchas familias que dependen de este rubro.

Lamentó que los funcionarios que tienen en sus manos la promoción de las diferentes regiones que hay en la entidad, han desaparecido a Tapachula y sus alrededores, y solo han enfocado todo en los lugares en donde tienen sus intereses personales, pero nada más. EL ORBE / Nelson Bautista