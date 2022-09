Usuarios de la Colonia Lomas de San Ángel Protestaron en Oficinas de CFE Tapachula

* Llevan una Semana sin Servicio y no los Atienden.

Tapachula, Chiapas; 16 de septiembre del 2022.- Habitantes de la colonia “Lomas de San Ángel” protestaron en las últimas horas en las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la localidad, luego de cumplirse una semana sin contar con el servicio y no tener respuestas de parte de la «Empresa de clase mundial».

Se supone, en espera de lo que digan los «especialistas» cuando algún día lleguen e ver el desperfecto, una fuerte descarga atmosférica (rayo) dañó transformador que alimenta los servicios de ese sector de la ciudad.

Desde entonces, vía telefónica y personalmente, vecinos de esa colonia reportaron en las oficinas de la paraestatal ese problema, pero les ha resuelto absolutamente nada y, mientras tanto, siguen careciendo del fluido eléctrico en sus casas.

Ante la negligencia y la falta de atención, los usuarios se presentaron en la Central Sur y 4ª. Calle Poniente para protestar, pero como casi siempre sucede, los trabajadores y funcionarios no dieron respuesta de sus reclamos.

Beatriz Ruiz Godínez, Margarita Torres Martínez y Víctor Vicente Morales López, entre otros y en representación de los afectados, dijeron en entrevista con el rotativo EL ORBE que ellos siempre pagan puntualmente sus recibos con las altas tarifas que les envían por concepto de suministro. Por lo tanto, exigen que les proporcione el fluido eléctrico.

Coincidieron al señalar que no es justo que la CFE los tenga en penumbras, puesto que están al corriente con sus pagos. Además, que se causa mala imagen en esas condiciones, independientemente de que se presta que no haya luz para que los delincuentes hagan de las suyas en ese lugar.

Asimismo, comentaron que la energía eléctrica les sirve mucho, sobre todo ahora que los estudiantes ya regresaron a clases presenciales y hay que levantarse muy temprano para atenderlos, pero en completa oscuridad. EL ORBE / Nelson Bautista