El 20% de los Mexicanos Padecen Problemas de la Circulación que Pueden ser Mortales

* Advierte el Centro Cardiológico de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 16 de septiembre del 2022.- Alrededor del 20 por ciento de la población en México sufre durante su vida, uno o varios Síncopes, que es un padecimiento que tiene que ver con la circulación sanguínea y hace perder la conciencia de manera repentina, aunque hay una variante que es letal, advirtió, Jorge Antonio Vázquez Marroquín, director del Centro Cardiológico de Tapachula.

Entrevistado por el rotativo EL ORBE en esa clínica, ubicada en la Central Sur No. 74 A, en Tapachula, explicó que se caracteriza por la pérdida de la alerta de la persona, que habitualmente es transitoria por máximo algunos minutos y que la causa es la disminución del torrente circulatorio hacia el cerebro. Es, entonces, una hipoperfusión cerebral.

Comentó que hay edades más vulnerables para padecerlo: Entre los 15 y los 20 años, que es algo muy frecuente, sobre todo en mujeres; así como en el grupo de personas mayores de 60 años.

Puede ser de diferentes maneras, una es por la etiología. En todas hay hipoperfusión cerebral, eso ocasiona la pérdida completa de la alerta y puede ser por un reflejo neuronal mediado, que se llama síncope vaso vagal.

Mientras que hay uno de origen cardiogénico y por lo general es grave. «Es muy importante determinarlo, porque sí tenemos a la mano el diagnóstico o un electrocardiograma puede darnos la pauta para actuar de inmediato ya que habla de una gran capacidad de alterar la salud de la persona e incluso atentar contra su vida».

El tipo vaso vagal sucede por lo general cuándo la persona se mantiene en la posición erecta sin moverse en determinado tiempo y hace que disminuya por momentos el grado de hidratación, sobre todo si está expuesto al calor, como cuando se está formado en una ceremonia y provoca que el torrente circulatorio no fluya suficientemente hacia el cerebro y el organismo responde con aumento de latidos cardíacos e intenta elevar la presión y el desvanecimiento.

Curiosamente, hay otros momentos en la vida en la que también se presenta la misma situación, como después de la micción, la defecación, ante situación de tos o incluso en un ataque de risa.

Mientras que el de origen cardiogénico es muy relevante, porque puede deberse a enfermedades estructurales del corazón, como alteraciones de las válvulas, por dónde sale toda la sangre del corazón. En esta situación puede ocasionar la muerte y uno de los estudios relevantes para detectarlos es el Holter, el cual puede demostrar en algún momento dado las alteraciones del ritmo lento o los bloqueos que pueden ocasionar el síntoma.

Comentó que el cuadro es dramático, porque de estar aparentemente bien, la persona se desploma, pierde la alerta y habitualmente es flácida, aunque pudieran tener algunos movimientos de extensión sobre todo de los brazos durante el episodio.

Otro aspecto muy importante es el que se presenta al esfuerzo. Por ejemplo, durante un partido de fútbol o después de una carrera, así como en el transcurso o después de un infarto.

«Muchas veces el paciente más que morir de otro infarto, muere de arritmias, y dentro de esas hay malignas que llevan al paciente a una hipoperfusión cerebral y la pérdida de la alerta», detalló.

En el caso de Tapachula, reveló que el síncope es muy frecuente y que no hay una semana en que no tengan pacientes, incluso un promedio de al menos uno al día. EL ORBE / JC