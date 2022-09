Cafeticultores en Chiapas Aplican Insecticidas y Fertilizantes Naturales

* Por Altos Precios de Productos Químicos.

Tapachula, Chiapas; 17 de septiembre del 2022.- El aumento de hasta un 300 por ciento en los precios de los insecticidas y fertilizantes, tan solo en lo que va de este año, ha llevado a los campesinos de Chiapas a buscar alternativas de solución, porque no tienen los recursos suficientes para comprarlos y una de ellas es la de sustituir esos productos químicos por naturales, que ellos mismos elaboran

Sergio Arturo García de León, productor del ejido Santo Domingo, en el municipio fronterizo de Unión Juárez, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que una de las causas por las que no tenían un buen rendimiento en la producción, fue la de falta de apoyo gubernamental y los fertilizantes no llegaban.

Ahora, con el apoyo de algunos técnicos, dijo que han aprendido a elaborar sus propios fertilizantes, como el bocashi y los caldos minerales, incluso hasta insecticidas para combatir a las plagas del campo, lo cual se está convirtiendo en una cultura que podrán compartir a futuro para que cada quien haga lo propio.

Consideró que hay beneficios para todos porque son productos orgánicos y sus ingredientes se consiguen en la región. Por ejemplo, residuos, hojarasca, zacate, excremento de animales, «y otras cosas que tenemos acá, pero no sabíamos las técnicas».

Reconoció que algunos ingredientes para la elaboración de esas compostas se tienen que comprar, como el caso del zinc, el carbón, alcohol o vinagres, pero que los gastos son mínimos.

Al hablar de la crisis inflacionaria que afecta de manera severa al país, mencionó que estas alternativas son de gran beneficio para todos ellos, «porque ahorita ya ninguno de nosotros compra fertilizantes, y tampoco quemamos los pastizales, para contribuir con el cuidado del medio ambiente y evitar también los incendios forestales».

Según su versión, esos productos naturales son de gran rendimiento y calidad, y que también han aprendido a ver los síntomas de las enfermedades de las plantas, de tal manera de aplicar las soluciones apropiadas.

Dejó en claro que las plagas, como la roya y la broca del café, son sumamente resistentes a todo lo que se les aplica, ya sean productos químicos o naturales, pero que sus soluciones alternativas les ayudan a controlarlas hasta en un 80 por ciento. EL ORBE / JC