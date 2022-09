Comerciantes Incrementan Precios en Productos de la Canasta Básica

* Hasta 50% Más.

Tapachula, Chiapas; 23 de septiembre del 2022.- Mientras que en las últimas horas se daba a conocer un supuesto pacto entre el gobierno federal y empresarios para no incrementar los precios de diversos productos y con ello intentar un freno al crecimiento de la inflación, distribuidores de frutas y verduras confirmaron que ha iniciado un nueva escalad en el país que, al final de cuentas, tendrá que pagar el consumidor

Ingrid Velásquez, introductora de verduras y legumbres en el mercado San Juan de esta localidad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que los aumentos más considerables son en la papa y la cebolla, que ya superan los mil pesos el bulto, es decir, paso de 20 pesos el kilogramo a más de 30, puesto en los mercados locales, mientras que la reja de tomate inició el día a más de 300 pesos la reja.

Consideró que eso pudiera ser un reflejo de los incrementos en combustibles e insumos, así como de pagos en carreteras, fletes y servicios, «y todo se elevó, ya casi no alcanza el dinero para comprar lo demás, cómo es el huevo, igual ya aumentó o el azúcar».

Reconoció que de inmediato ya hay una respuesta de los consumidores, ya que las ventas bajaron, al menos un 50 por ciento este día, con tendencia a seguir en esa misma inercia, «por lo mismo que a la gente ya no les alcanza. Tienen gastos de niños en escuelas, y luego lo que es la canasta básica alta. Todos vamos por el mismo rumbo, comprando por poquitos y estirando el dinero donde se pueda, porque todo está carísimo».

Confirmó que a la par de esa situación, subieron también otros productos relacionados al manejo de las frutas y verduras, como las bolsas de plástico, y el público reclama. EL ORBE / JC