Denuncian Corte del Fluido Eléctrico en Diversas Colonias de Tapachula

* Al Parecer por Fallas en Transformadores Obsoletos.

Tapachula, Chiapas; 23 de septiembre del 2022.- Usuarios en la colonia Jazmines e esta localidad denunciaron que tienen severos problemas con el suministro de energía eléctrica, quizá por falta de mantenimiento en las instalaciones, pero ahora, en esta temporada de lluvias, las interrupciones son frecuentes y lo peor es que los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque se les reporte a tiempo, tardan para llegar a corregir la falla.

Así lo denunció, María de Lourdes Velázquez García, en voz de un grupo de afectados, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE aseguró que las cuadrillas de la paraestatal llegan de vez en cuando a ver lo problemas, pero que ni bien se han ido, cuando las fallas vuelven a ocurrir, y temen que se les quemen sus aparatos electrodomésticos.

Reconoció que la energía eléctrica es de vital importancia ya que, por ejemplo, los niños y jóvenes tienen que hacer tareas de investigación que les dejan en las escuelas, y para ello requieren del internet, pero si no ese servicio, tampoco es posible realizarlas.

Asimismo, comentó que hay madres con niños recién nacidos a quienes necesitan prepararles sus alimentos en las noches, pero si no hay luz, es incómodo y hasta peligroso para ellas tener que caminar en la oscuridad, y lo mismo pasa con las personas adultas mayores cuando necesitan ir al baño en las noches.

Por si fuera poco, señaló que al quedarse sin energía eléctrica en las noches, también es aprovechado por los delincuentes, quienes amparados por la oscuridad, cometen sus fechorías con toda confianza, atenidos porque nadie los ve como tampoco los pueden identificar a falta de iluminación.

Por otro lado, Saúl Gómez de León, indicó que están pasando por una situación similar en la colonia Guadalupe, cerca de las oficinas de Limpia Municipal, en donde llevan una semana sin el suministro, derivado de supuestas fallas en el transformador que distribuye el fluido en ese sector del oriente de la ciudad.

Comentó que han reportado una y otra vez el desperfecto a la «empresa de clase mundial» y que lo han traído dando vueltas de un lado a otro, sin que les den respuestas positivas.

Cansados de todo eso, una comitiva de los afectados se presentó ante los directivos de la paraestatal para exigir atención, pero que lo único que les dijeron es que los usuarios deberían comprar el transformador, porque esas oficinas no tenían y que lo más que podían hacer es ayudarlos a instalar el nuevo equipo. EL ORBE / Nelson Bautista