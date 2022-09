Supuesta Reducción de IVA en la Frontera Sur No Beneficia en Nada a la Población: Empresarios

* La Inflación Sigue incrementándose.

Tapachula, Chiapas; 23 de septiembre del 2022.- La inflación que se presenta hoy en día en todo el país, afecta directamente a los bolsillos del sector empresarial y de toda la población en general, que es en donde termina la cadena de comercialización de productos y servicios.

Así lo consideró, Alejandro García Ruiz, miembro de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chiapas, quien aseguró que, a pesar del inconveniente del alza en los precios de los insumos, servicios, energía eléctrica, combustibles, gas, canasta básica, agua potable, pagos de impuestos, entre otros, los sectores productivos han tratado de mantener sus tarifas para no perder a sus clientes.

Entrevistado por el rotativo EL ORBE, manifestó que el gremio de hoteleros de Tapachula, es uno de los que más gasta y en donde menos se cobra. Por eso, insistió que tratan de amortizar los gastos e incluso, se ven en la necesidad de sacrificar lo que podrían ser utilidades, con tal de mantener el servicio, ya que no pueden dedicarse a otro negocio luego de los edificios fueron construidos para que funcionen como hoteles.

Consideró que las empresas de ese giro en la ciudad, están dando su esfuerzo en pro de un buen servicio, con tal de ofrecer lo mejor a los visitantes, «porque es la única manera de paliar la difícil situación económica que se registra no solo en la región del Soconusco, sino en todo el país».

Respecto al decreto de la reducción del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) que tanto se anunció, comentó que esta aplicación no beneficia a la población, al menos en la frontera sur, luego de que las empresas siguen cobrando el 16 por ciento.

«Esta carga fiscal que se aplica al consumo de un bien o servicio, de ninguna manera trajo beneficios a los ciudadanos en general, como tanto lo presumieron», puntualizó. EL ORBE / Nelson Bautista