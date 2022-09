Alumnos con Clases Presenciales Presentan Cuadros de Gripe y Tos: Padres de Familia

* Afirman que la Pandemia Aún no Termina.

Tapachula, Chiapas; 24 de septiembre del 2022.- Miembro del Consejo local de los Comités de Padres de Familia en la localidad informaron que, en las últimas semanas se han percatado que entre un 5 ó 6 por ciento de los niños que acuden a clases presenciales en las escuelas de la región, están padeciendo de tos y gripe, pero las autoridades del sector Salud no han informado sobre las causas o el origen de estos males.

José Antonio Chol Ruiz, representante de esa agrupación civil, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que una posible causa de esos trastornos pudiera ser las intensas lluvias que han estado cayendo en la región, con noches y madrugadas muy frías y mañanas con mucho calor, y esos cambios bruscos podrían provocar resfriados.

Comentó que, independientemente de la prevención del Covid-19, se recomienda a los padres de familia a vigilar que los niños no dejen en el olvido los protocolos sanitarios, como lo es el uso del cubrebocas, la utilización del gel, y la aplicación de la sana distancia, ya que en este caso, la gripe o la tos pueden propagarse fácilmente.

Explicó que, como sucede en Tapachula, muchos menores de edad hacen uso de las unidades colectivas del transporte, y en esos vehículos se ha visto a pasajeros que ya no se protegen contra la pandemia y, sin embargo, padecen gravísimos trastornos de garganta o vías respiratorias, y al estar cerrado o va saturado de gente, fácilmente se propaga esa enfermedad y otras enfermedades, afectando a todos los pasajeros.

Asimismo, comentó que la aplicación de las vacunas contra el coronavirus a los alumnos ha ayudado mucho, no solamente en cuanto a prevenir el mal pandémico, sino también para otras posibilidades, o por lo menos que los males no se desarrollen de manera total por la severa afectación que pueden provocar.

Manifestó que otro factor de contagio pudieran ser los migrantes, ya que se ven a muchos de ellos en las calles, que andan sufriendo de enfermedades virales, pero no acuden al Centro de Salud, que es en donde los pueden atender. EL ORBE / Nelson Bautista