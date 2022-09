Apertura de Cien Ventanillas de Atención a Migrantes Cumple Dos Meses

* Más de 40 mil Extranjeros se han ido de Tapachula de Manera Legal.

Tapachula, Chiapas; 26 de septiembre del 2022.- Este lunes inició la semana nueve desde que el gobierno federal abrió cien ventanillas de atención a migrantes en la frontera sur de Chiapas, por lo que se calcula que más de 40 mil extranjeros han obtenido sus documentos para transitar por todo territorio nacional sin ser detenidos, pero de manera legal, ordenada y segura.

El primer paso es que los aspirantes soliciten una cita electrónica y acudan en su turno a las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para solicitar ser beneficiados con alguno de los mecanismos que administra ese organismo y, en su caso, la misma constancia presentarla después a las oficinas de Regulación Migratoria, ambas oficinas ubicadas al sur de la ciudad.

Por eso, unas mil personas se presentan a cumplir sus citas, con sus documentos en mano, incluyendo sus identificaciones personales, con las que se puedan verificar también que no tengan órdenes de localización o aprehensión en otros países.

También tienen que respetar el orden, es decir, hacer fila con el número que se le expide para la cita y con ello se terminaron los enfrentamientos que ocurrieron en ese lugar para pelear por un espacio.

Mientras eso se lleva a cabo, muchos que han llegado a Tapachula en caravana luego de pesar de manera ilegal la frontera con Guatemala, deciden ocultar sus identidades, evadir a las autoridades y no acudir a las oficinas migratorias, por alguna razón que solo ellos saben.

Aunque argumentan que no son atendidos por las autoridades federales, la realidad es que no se acercan a ninguna oficina. En lugar de eso, descansan unas horas y después sigue su camino por la costa de Chiapas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello