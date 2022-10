Otro Golpe a la Economía Familiar, Aumenta el Precio del Azúcar 10%

*Panaderías Merman Producción.

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre del 2022.- Un nuevo golpe a la economía familiar en México se acaba de registrar con el aumento a los precios de la azúcar en poco más de un 10 por ciento, y eso ya está afectando también a diversos sectores del ramo alimentario, como las panaderías.

Lilia Martínez Antonio, representante de la empresa «Galipán», con sede en la localidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que los índices inflacionarios y la contracción en las ventas los ha obligado a reducir de manera considerable la producción y seleccionar sus artículos en base a la demanda.

Todo eso se debe al encarecimiento de los productos en general y los insumos, y que eso no solo les ha afectado a los comerciantes, sino a toda la población en general, en donde una de las reacciones inmediatas de los consumidores es calcular su economía, priorizar al máximo sus gastos y reducir sus compras, señaló.

Al preguntarle sobre cuánto se han incrementado los precios de los insumos, contestó, «muchísimo, porque todos sabemos los aumentos en la harina de hasta un 40 por ciento, mientras que el azúcar ahora subió de 860 pesos que costaba a 950, además que hay un alza también en el huevo y la manteca blanca”.

Dejó en claro que hay establecimientos de ese giro que han decidido mantener sus precios pese a la inflación, pero que han sacrificado la calidad y el sabor de sus productos, o sea, utilizan insumos más baratos.

Calculó que la producción de pan, al menos en su caso particular, ha reducido en el último trimestre en alrededor de un 28 por ciento, derivado de toda esa situación.

Se han reducido las mermas, pero ahora hay pérdida de clientes, y por lo mismo, de las ventas. «Hoy, al final de cada día tenemos que hacer un balance de nuestra comercialización, para saber qué y cuánto vamos a producir mañana, porque ya no estamos para perder». indicó. EL ORBE / JC