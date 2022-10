Despliegan Elementos Policiacos y “Caninos” en Cercanías de las Escuelas en Tapachula

*Buscan Prevenir la Venta de Drogas y Acoso de Delincuentes.

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre del 2022.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron desplegados en las últimas horas en las inmediaciones de diversas instituciones educativas de la localidad, como parte de una amplia estrategia interdisciplinaria para prevenir la venta de drogas a través del narcomenudeo a los alumnos, así como para hacer frente al posible acoso de delincuentes a la comunidad estudiantil, sobre todo a las mujeres.

Las acciones se decidieron luego de las intoxicaciones masivas en varias escuelas que, a un mes de sucedido el primero de los casos, aún no se da a conocer si se trató de estupefacientes o alguna otra sustancia, pero tampoco se puede esperar más tiempo, porque se trata de la vida y la salud de menores de edad.

Lo innovador de este despliegue policíaco es que los uniformados van acompañados por binomios caninos, en una primera etapa en la que se busca que tanto los alumnos, maestros, personal administrativo y población en general, se acostumbren a la presencia de los canes amaestrados para la prevención del delito en las calles.

Asimismo, que los propios caninos se vayan incorporando a esas actividades específicas de seguridad, que en este caso serían cotidianas, de tal manera que puedan desarrollarlas con efectividad.

Para un ejemplo de lo emprendido, ese tipo de tareas se puso en marcha este martes en la cercanía a la Escuela Preparatoria “Eduardo Javier Albores González” (Prepa 2), donde con anterioridad ya se había reportado a personas con supuesta venta de drogas en calles aledañas.

Mientras eso ocurre, diversas escuelas públicas y privadas en la localidad decidieron poner en marcha el programa «Mochila Segura», bajo un acuerdo directo con los padres de familia que dieron su aval para que se revisen los útiles escolares de sus hijos, para descartar la posibilidad que lleven algo con el que puedan causar una lesión a sus compañeros o poner en riesgo su salud.

Para ello, algunas escuelas recolectaron las firmas de autorización de parte de los tutores, como el que hizo el Gobierno para el regreso a clases presenciales a mitad de la pandemia, aunque han dejado en claro que no quieren la intervención de Comisiones u Organismos de Derechos Humanos, porque se han opuesto a esas acciones.

Directivos del Centro Educativo “Abraham Maslow” y el Colegio Benemérito de las Américas, ubicados al sur de la Ciudad, confirmaron que implementaron el programa «Mochila Segura» así como el «Operativo Lazos», en el que conjugan los esfuerzos y las responsabilidades con los padres de familia para detectar cualquier situación irregular que pudiera estar pasando con sus hijos.

Mientras que, en la Escuela Secundaria Constitución Mexicana (Federal 1), también al sur de la Ciudad, se realizó la recolección de firmas de autorización de los padres de familia, luego de que en esa institución educativa han ocurrido dos casos de intoxicación masiva en tan solo un mes, al grado de que el Ministerio Público ordenó cerrar las instalaciones en tanto se realizan las investigaciones.

Otros colegios, como el «Anthar», comenzaron con el mismo programa porque, aun cuando no han tenido incidentes de ese tipo, la idea es prevenirlos.

Se espera que esas mismas acciones sean implementadas en la mayoría de las escuelas, tanto públicas como privadas, sobre todo en colonias en donde se presenta mayor problemas en la incidencia delictiva.

De igual forma, que los tres niveles de Gobierno sumen esfuerzos y reactiven los operativos antipandillas para detener a posibles malhechores que merodeen las escuelas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello