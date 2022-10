Padres de Familia de la Federal 1 Implementan Programa de Vigilancia Afuera de la Escuela

* Afirman que se Llevará a Cabo el “Operativo Mochila”.

Tapachula, Chiapas; 19 de octubre del 2022.- La Escuela Secundaria Constitución Mexicana (Federal 1), con sede al sur de la ciudad, reinició las clases presenciales luego de que un fiscal del Ministerio Público decidió clausurar esas instalaciones para realizar las investigaciones sobre dos casos de intoxicaciones de decenas de estudiantes, ocurridas en los últimos treinta días.

A pesar de lo delicado del asunto y de que se supone se realizaron pruebas de laboratorio para precisar qué les había afectado a los alumnos, en una situación en la que muchos de ellos tuvieron que ser hospitalizados, hasta el momento no ha sido presentado un dictamen de lo ocurrido.

Silverio Bravo, presidente del Comité de Padres de Familia de esa institución educativa, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que están tratando de empezar las clases y haciendo lo posible para cuidar a sus niños, y que para ello han implementado un tipo de vigilancia dentro fuera de la escuela.

Esas acciones, según reveló, participarán solamente ellos «porque no vamos a esperar que las autoridades nos venga a cuidar, y necesitamos clases para los niños, que aprendan, y por eso estamos actuando».

Como parte de esas acciones pondrán en marcha el programa «Mochila Segura», la cual confirmó que será de manera aleatoria, y tampoco el día y la hora en la que la llevarán a cabo, «porque tampoco vamos a esperar que todos estén prevenidos».

De esa manera, puede ser en las mismas aulas, durante las clases, antes o después del receso; un día por la mañana y otro por la tarde, «pero se va a hacer. Eso que no quede duda».

Recalcó que ya cuentan con el apoyo de la mayoría y que están aceptando que se lleven a cabo las revisiones, además que ellos mismos han solicitado la intervención de las autoridades.

Asimismo, que acordaron que habrá vigilancia permanente a partir de este miércoles afuera de los baños, tanto el de hombres como en el de mujeres. Además de una situación similar en la puerta de entrada. EL ORBE / JC