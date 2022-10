Arribo de Migrantes a Tapachula se Volvió Círculo Vicioso: Empresarios

* Turistas Dejan de Visitar la Región por la Presencia de Indocumentados.

Tapachula, Chiapas; 21 de octubre del 2022.- «La presencia de migrantes en la localidad se ha convertido en un círculo vicioso, incluso ha rebasado la capacidad de la autoridad federal y ha transformado a la «capital económica de Chiapas» en un cochinero, porque resulta que ahora cualquier persona, del país que sea, agarre a la ciudad como el patio trasero para entrar a México y hacer lo que quieran».

De esa forma se expresó el empresario, Celestino González, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE aseguró que lo malo de todo eso son los daños que esos extranjeros hacen en el centro de la ciudad, que ahora está invadido por completo y el cual dejó de ser histórico, por la heces fecales que se ven por todas partes.

Añadió que el centro de Tapachula parece como un lugar de acopio o albergue para indocumentados, porque los espacios públicos, sobre todo el parque central “Miguel Hidalgo”, prácticamente ya es de ellos, ya que ningún ciudadano mexicano lo visita por el riesgo de ser víctima de un ultraje.

Comentó que no se les puede decir nada, por la inmunidad que les otorga el propio gobierno, «pero éstos deberían ser respetuosos, no solo de las leyes mexicanas, sino también de las costumbres, de la forma de vida de los mexicanos, y tratar de acomodarse para no entorpecer las actividades laborales y económicas de la población».

Asimismo, que los propios turistas que visitan a Tapachula, evitan llegar a ese sector comercial de la ciudad, y si asisten, se llevan una mala impresión y hasta pueden pensar que todo el municipio es lo mismo.

Comentó, además, que ha mermado el número de visitantes que procedían del vecino país Guatemala en plan de compras y recreativos, «pero por lo migrantes, si antes llegaban 10, hoy solamente uno, y eso daña la economía de los hoteleros, restauranteros, almacenes y otros negocios, a dónde acudían los turistas». EL ORBE / Nelson Bautista