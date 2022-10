Por Crisis Económica se Desploman Ventas en Mercados Locales Hasta un 60 por Ciento

* Tablajeros dan Fiada la Carne Para que no se les Eche a Perder.

Tapachula, Chiapas; 21 de octubre del 2022.- La severa crisis económica que se vive en México le afecta a todos los sectores de Chiapas, y la frontera sur no es la excepción, ya que por esas causas las ventas se han desplomado hasta en un 60 por ciento, consideró, Fidel Aguilar López, comerciante del mercado “Sebastián Escobar” de Tapachula.

En entrevista para el rotativo EL ORBE estimó que la razón es que se incrementaron los precios en todos los productos, como son los granos, combustibles, insumos del campo, servicios y los productos de la canasta básica, lo que hace difícil la situación para los consumidores y a ellos como comerciantes por las bajas ventas

Añadió que, si el campo le va mal, de igual manera lo recienten los comerciantes y la población en general, ya que las personas que antes llegaban a los centros de abasto y compraban un kilo de carne de cerdo que vale 150 pesos, hoy solo pueden comprar 100 pesos, es decir, porque solo para eso les alcanza, porque tampoco hay circulante.

Expreso que como pequeños y medianos empresarios no tienen ningún apoyo de parte del gobierno federal, por lo que consideró que, si los recursos del programa «Sembrando Vida» se canalizará a quien verdaderamente lo necesita, entonces realmente se vieran los beneficios, «pero no hay nada de eso».

Dijo no es lo mismo que te den dinero y que se genere riquezas, a que te lo entregues y termines gastándolo en pagos de deudas, por lo que eso no es una solución viable.

Comentó que, al no tener apoyo de la autoridad para poder trabajar, hoy en día todos los comerciantes se encuentran en número rojos, pues muchos tienen abandonados sus locales por deudas y ni siquiera se cuenta con acercamiento de la Secretaría de Economía, por lo esta situación les está afectando demasiado.

Señaló que a los clientes que aún visitan ese mercado, hasta les están dando el producto a crédito, es decir para que les paguen la carne a la semana o a la quincena, y cada mes en el caso de los pensionados, «porque en verdad, ahora no hay de otra que buscar los medios para sobrevivir». EL ORBE / Nelson Bautista