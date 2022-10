Tapachula se Convirtió en el Albergue de Migrantes más Grande de México

*La Población Lamenta que ya no Haya Operativos Para Restablecer el Orden Como en Años Pasados.

Tapachula, Chiapas; 23 de Octubre del 2022.- La localidad se ha convertido en los últimos cuatro años en el albergue de migrantes más grande de México, al grado de que se calcula que un cuarto de su medio millón de habitantes son de origen extranjero de infinidad de nacionalidades, quienes ingresaron al país de manera ilegal y se quedaron a vivir en la Ciudad, junto con sus descendientes.

Arturo Estrada Pérez, prestador de servicios en el Parque Central «Miguel Hidalgo», dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que todo ese sector del centro de «la capital económica de Chiapas», es también «un cochinero, donde esos extranjeros hacen sus necesidades fisiológicas en calles, banquetas, áreas verdes y en cualquier parte, lo que provoca una gran contaminación ambiental y una peste insoportable».

Por eso, dijo, le solicitan a las autoridades federales a que los reubiquen a otras partes en donde no afecten a terceros, como las antiguas oficinas de la Secretaría de Agricultura, en los límites de la Ciudad, o en las instalaciones de la Feria Mesoamericana, en donde los tuvieron en algún tiempo.

Lamentó que el Gobierno Federal también haya suspendido los operativos migratorios en el centro y colonias populares, tal y como se hicieron por décadas, los cuales fueron una medida para mantener el orden y el control.

Dijo que los visitantes y turistas que aún no saben de esa situación y llegan al Centro, se topan con la pestilencia y todo parece que fueran baños públicos, y no un Centro Histórico.

Según su versión, los consumidores han dejado de llegar a los comercios de todo ese sector e incluso creen que es otra Ciudad, no a la que durante todo el año ansiaban llegar a pasear.

«Yo invito a las autoridades a que lleven a sus mamás y a sus hijos a pasear al centro para que vean qué es lo que se siente estar en el primer cuadro de la ciudad, en donde es urgente hacer algo», indicó.

Si a todo eso se le agrega la terrible crisis económica -por la que asegura- está pasando México, ya no alcanza ni para comprar comida, porque todo ha subido demasiado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello