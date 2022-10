Confirma Sector Empresarial de la Frontera Sur Afectaciones por la Presencia de Migrantes

Tapachula, Chiapas; 28 de Octubre del 2022.- «La presencia de miles de migrantes en el centro de la ciudad ha sido causa de una afectación total para los empresarios ubicados en esa área, ya que la gente que normalmente llegaba de compras ahora no lo hace, porque encuentra que los parques, banquetas, áreas verdes y otros espacios están ocupados por completo por los extranjeros, además de que esos lugares están convertidos en un vil cochinero».

Esa fue la expresión de Walter Orozco, representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Tapachula, quien al ser entrevistado por Periódico EL ORBE, aseguró que los dueños de los negocios tienen que mandar a limpiar todos los días las heces fecales y basura que dejan los migrantes, y eso, aparte de ser antihigiénico, da mala imagen y es cansado para los comerciantes.

Por otra parte, mencionó que, para no correr riesgos de atropellos o ser víctima de un malhechor, los ciudadanos no acuden al centro a realizar sus compras como cotidianamente lo hacían, antes de la invasión de los indocumentados.

La presencia de esas personas les afecta en alrededor de un 70 por ciento, en virtud de que la población prefiere ir a comprar a las tiendas departamentales que están al sur de la Ciudad, para no toparse con el éxodo, señaló.

Comentó que esos extranjeros indudablemente ingresaron a México de manera ilegal y evitando a las autoridades y por lo tanto, deben ser sancionados a conforme a la ley y que los regresen a su país de origen.

Las tres instancias de Gobierno deberían de sumar esfuerzos para evitar que el centro de la Ciudad siga siendo un albergue al aire libre, consideró, y aquellos que están tratando de legalizar su estancia, sean reubicados a otros espacios en los límites de la Ciudad, en donde no ocasionen daños a terceros. EL ORBE / Nelson Bautista