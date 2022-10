Urge Crear Empresas en el Soconusco Para Frenar los Altos Índices de Desempleo: Sector Comercial

* Llaman a que Establezcan Industrias y Ensambladoras en la Región.

Tapachula, Chiapas; 28 de Octubre del 2022.- Debido a la difícil situación económica que se vive en todo el país, y la región Soconusco no es la excepción, de las ventas habituales que había hasta el último trimestre de lo que va del año, hoy solo se registra el 60 por ciento.

De esa manera lo manifestó Denis Olivera Aguirre, comerciante en del mercado “Soconusco”, de la localidad, quien en entrevista con rotativo EL ORBE señaló que en el caso de Tapachula, otra causa podría ser el problema migratorio, el cual provoca que la gente por temor no quiera salir de su casa para ir al centro o a los mercados a hacer sus compras.

Hay otros factores que podrían incidir, dijo, como el poco circulante, y que también hacen falta proyectos de apoyo para los negocios, además de que la población ya no tiene el poder adquisitivo que tenía en sexenios pasados, derivado de la gran inflación actual.

Consideró que, aunque los días festivos significan alguna alza en las ventas, es relativo porque han estado muy bajas, y no tanto por la pandemia, sino porque después de esta enfermedad, la gente como que quedó muy “gastada” y por lo tanto prioriza su recuperación en todos los sentidos.

Por otro lado, manifestó que el desempleo es otro detonante y un motivo primordial de que las familias no alcancen a cubrir sus principales necesidades, por lo que consideró que el Gobierno debería de gestar que en el Soconusco se instalen industrias y ensambladoras, que son las generadoras laborales.

Al estar instaladas empresas grandes o industrias en la zona, la situación económica cambiaría, ya que permitiría más circulante y con ello se beneficiaría todo el comercio en general, consideró.

Puntualizó que Tapachula tiene muchos lugares atractivos para ser visitados por la misma gente local, pero se requiere antes que las autoridades procuren una mejora de la situación económica de las familias, porque de lo contrario los recursos van a seguir escaseando. EL ORBE / Nelson Bautista