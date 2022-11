Exigen Maestros del CNTE se Investigue Destino de más de 500 Mdp del Fondo de Ahorro

* Señalan que Seudo Dirigentes “Desaparecieron” el Recurso.

Tapachula, Chiapas; 11 de noviembre del 2022.- Las Bases Magisteriales de la Sección 40 (BAMOS 40) del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación exigieron este viernes una investigación a fondo del uso y destino de alrededor de 500 millones de pesos del Fondo de Ahorro, «que un grupito de dirigentes dispuso de ellos».

Luego de una serie de pronunciamientos que se hicieron de manera conjunta en diversas regiones del Estado, también denunciaron que el sindicato se ha perdido la democracia y las propias autoridades han permitido el cacicazgo.

De igual forma, pidieron la publicación de la convocatoria para el relevo seccional, como lo marca la ley al menos en teoría, para iniciar con la toma de nota ante la defensa de los derechos de los maestros.

David Guzmán Salas, representante estatal de Bamos 40, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que el relevo seccional es una situación urgente para todos los maestros, «ya que tiene más de ocho años en que no se ha dado este cambio y es necesario que la Sección 40 tenga una representación».

Agregó que es una prioridad ante los atropellos que los maestros han estado sufriendo por parte de la Secretaría de Educación y la de Seguridad Social, aunque precisó que hay muchos temas que atender, «pero no se han hecho porque quienes representan actualmente a la sección sindical, ni siquiera son de Chiapas».

Añadió que se tiene que dar ese cambio, «porque es necesario tener una comunicación, diálogo y negociación con las autoridades, ya que son derechos que no han sido defendidos hasta ahora por nadie».

Retomó el tema de la desaparición de los 500 millones de pesos al decir que «el destino de esos recursos no ha sido aclarado por los actuales dirigentes, razón por la cual se interpuso en su oportunidad una denuncia en contra de quien resulte responsable ante la Fiscalía y otra más ante Conciliación y Arbitraje», por lo que están a la espera de las resoluciones que den las autoridades sobre el asunto.

Asimismo, que si en la investigación que se haga como parte de la transparencia y la honestidad que se ha impulsado desde el gobierno federal y del estado, resultan responsables que se le aplique todo el rigor de la ley y se termine por fin con la impunidad, luego de que los que han estado por muchos años en el poder, ya andan en campaña para reelegirse. EL ORBE / Nelson Bautista