Grupos Musicales Enfrentan Severa Crisis Después de la Pandemia de Covid

* Lamentan Falta de Programas Para el Sector.

Tapachula, Chiapas; 16 de noviembre del 2022.- Para los grupos musicales de mariachis que hay en la ciudad, en lo que va de este año, ha sido de temporada considerada como baja, con apenas unas cuatro a cinco contrataciones por semana, por lo que esperan que la conclusión del 2002 mejore y concluyan con menos pérdidas.

Así lo dio a conocer, Rudi Cifuentes Chávez, representante del Mariachi Azteca, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE manifestó que la situación ha sido muy dura para ese gremio, sobre todo con la pandemia del coronavirus, ya que aparte de quienes no soportaron esa enfermedad, de los que quedaron y han estado procurando sobrevivir, también está el desempleo y la falta de un salario base.

Añadió que, por fortuna, en este mes los clientes han empezado a acudir a la plaza “Amparo Montes” para contratar los servicios de los mariachis, aunque están conscientes de que “días hay, y días no hay nada”.

Consideró que el gobierno podría apoyarlos con algunos créditos para solventar los muchos gastos que tienen en casa con sus familias. Por supuesto, no lo quieren regalado, sino con interesados que estén a su alcance.

Lamentó que las autoridades les brindan muchos apoyos a los migrantes con los impuestos que pagan los mexicanos, pero que ese beneficio no se los dan a los músicos. EL ORBE / Nelson Bautista