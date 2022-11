Hoteleros en la Región Reportaron 70% de Ocupación por “El Buen Fin 2022”

*Turistas Guatemaltecos Arribaron al Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 22 de noviembre del 2022.- Aún cuando algunos empresarios hoteleros reportaron una ocupación del cien por ciento durante los últimos días por la puesta en marcha del programa «Buen Fin» en los municipios de la frontera sur, coincidieron en que el sector comercial fue el más beneficiado.

Alejandro García Ruiz, miembro de la Asociación de Hoteles y Moteles en la localidad, dijo al ser entrevistado por el rotativo EL ORBE que no fue exactamente como lo esperaban, pero con la ocupación que hubo sirvió como para pensar que el sector hotelero tuvo una buena recuperación, que en su caso fue del 70 por ciento.

Explicó que, previo a la celebración de ese programa, se reunieron con las autoridades, a quienes pidieron que se mostraran más atentos especialmente con los turistas de Guatemala, que llegan a Tapachula para hacer sus compras y a dejar una importante derrama económica.

Indicó que, gracias a esa coordinación, fue que se registraron buenos resultados, no como estaban las expectativas, pero sí lo suficiente como para afrontar la crisis que agobia al país.

Comentó que se requiere de más programas y estrategias, no solo de parte de la iniciativa privada sino también entre las estancias de gobierno para una mayor promoción y difusión.

Dijo que el turismo guatemalteco que llega a la ciudad a comprar, para comercializar en su país de origen, mostró un repunte considerable al sector comercial, aunque reconoció que fueron las grandes tiendas departamentales las que salieron más beneficiadas.

Señaló que el «Buen Fin» ayuda a toda la población y al sector empresarial, por lo que esperan que este programar continúe y se consolide en todo el país.

Finalmente expresó que «debido a la situación económica que se vive actualmente en el país, cualquier lleno en los hoteles una vez cada 15 días o mensualmente, es un gran apoyo económico y obviamente moral, porque nos ayuda a redoblar esfuerzos». EL ORBE / Nelson Bautista