Se Retraen las Ventas por Inflación y Aumento de Insumos en México

* Azúcar y Harinas Reportan Incremento en Precios del 40%.

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre del 2022.- Los precios de los productos de la canasta básica en México se han incrementado alrededor de un 30 por ciento en el último trimestre, aunque en algunos casos, como ocurre en la harina de trigo y el azúcar han llegado a los 60, dijo el empresario Hugo Cavazos.

En entrevista para rotativo EL ORBE, el gerente general de Avícola Cavazos, indicó que a ellos les ha afectado más en que las ventas se han retraído, «porque la gente ya no consume en las mismas cantidades, compra menos, debido a la baja en el poder adquisitivo y porque los recursos ya no dan para más».

«Este año fue muy pesado, porque todos los precios se dispararon, ya sea por la guerra o por otras cuestiones, hasta en un 40 por ciento, pero esperemos que al finalizar el 2022 mejore la situación y que haya un poco más de dinero para la gente, como los aguinaldos»

Hasta éste día, confirmó que no hay desabasto de ninguno de los productos que comercializan, y los únicos cambios que se han presentado son los diferenciales en los precios, que siguen en incremento.

En el caso específico de la baja en las ventas, reconoció que eso les ha provocado un impacto en las ganancias, pero que no ha llegado al extremo de reducir el número de personal.

Aceptó que hubo un crecimiento empresarial, pero comparado con los dos años anteriores, cundo la economía mexicana llegó a la crisis, por los daños colaterales de la pandemia.

Ante ese panorama, hizo un llamado a los consumidores a realizar sus compras en establecimientos locales y mercados, «porque los precios son mucho más baratos hasta en un 50 por ciento que las tiendas de autoservicio».

Puntualizó que otra forma de ahorrar es comprando al medio mayoreo, como su caso, que distribuyen sus productos de esa manera y que es muy aprovechado para las comunidades rurales. EL ORBE / JC