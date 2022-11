Entrega Edil de Mazatán Paquete de Vivienda a Ex-secretaria Cesada por Actas Falsificadas

*Los Apoyos Supuestamente son Para Grupos Vulnerables.

Mazatán, Chiapas; 23 de noviembre del 2022.- Como una mera burla a los mazatecos, al Cabildo, así como a los gobiernos de la Cuarta Transformación, el aún alcalde de este municipio, Pedro de la Cruz Villalobos, ordenó la entrega de un paquete de vivienda para personas en supuesta situación vulnerable, apoyos que el gobierno del estado había destinado para quienes verdaderamente lo necesitan, pero fueron desviados por el edil.

Y es que todos los que se dieron cuenta señalaron como grave, es que Pedro de la Cruz instruyó la entrega de un paquete, a quien se desempeñaba en el área de Secretaría Municipal, Fanny Cruz Venegas, y que -según investigación de los regidores- fue la supuesta responsable de las actas falsas que provocó su renuncia y la del entonces secretario, Pablo Cigarroa Cruz, a quien por cierto no le fincaron responsabilidad penal por ese delito.

Esta joven que presuntamente está comisionada en la casa particular del alcalde donde supuestamente realiza actividades esotéricas y que presuntamente aún sigue en nómina, pese a existir un acuerdo dentro del Cabildo, de que la joven no sería empleada, ni beneficiada por recursos públicos de ninguna índole.

En un video de la entrega reciente de los materiales para la construcción, se aprecia a la joven agradeciendo al gobierno esos apoyos. El Orbe / Arnulfo Escobar Maldonado