Sigue Suspendo el Servicio del Transporte Colectivo en Fraccionamiento «Los Palacios»

* Habitantes Piden a las Autoridades que Sancionen a Choferes.

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre del 2022.- Con la apertura de otras colonias cercanas en las que los trabajadores del transporte pueden obtener pasaje, suspendieron el servicio en «Los Palacios», al suroriente de la Ciudad, y ahora los usuarios han manifestado una y otra vez su inconformidad, pero nadie atiende sus reclamos.

Pedro Velásquez López, representante del Comité de Control de Actas y Acuerdos de esa comunidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que están solicitando a las autoridades del ramo que se restablezca la ruta (Indeco, Octavio Paz y Los Palacios) autorizada desde que se fundó esa colonia, hace ya muchos años.

Sin embargo, al abrir una sección del fraccionamiento Los Coquitos, ese grupo de transportistas decidió modificar su trayectoria hacia ese punto de la Ciudad, que les quedaba al paso y cancelaron el original.

Quizás, dijo, la postura de los trabajadores del volante se debe a que en Los Coquitos llegaron a vivir demasiados migrantes haitianos que requerían movilizar todos los días hacia el centro y otros puntos de la ciudad.

«La preocupación es que hay un aproximado de 150 familias afectadas, además de los alumnos y personal de una escuela telesecundaria que está en la entrada. Ahora a los estudiantes los bajan en la Octavio Paz y se vienen caminando por toda la orilla de la carretera, con lo que se exponen a cualquier accidente vehicular. Todos esos problemas los hemos canalizado y tratado con las autoridades, pero no hay respuestas positivas», apuntó.

Asimismo, que esa problemática la han sufrido durante todo este año y desde que los dejaron abandonados han insistido ante la Secretaría de Movilidad para que se haga respetar las rutas establecidas.

«Esto es asunto personal de los choferes, que, como andan atrás de sus cuentas, señalan que no les conviene entrar, pero tomamos en cuenta que nuestra ruta ya estaba reconocida desde que se fundó la colonia», insistió al considerar que «es por intereses económicos. A nosotros eso nos tiene indignados, porque, ¿cómo es posible que se dé el cambio así de la noche a la mañana?».

Reconoció ha habido propuestas radicales de parte de los afectados ante el nulo proceder de los funcionarios encargados de ese tema, pero que han tratado de no provocar conflictos sociales, «pero ocurrirá si no nos ponen atención y se resuelvan nuestras peticiones».

De acuerdo a lo que detalló, al menos cinco unidades colectivas brindaban ese servicio en la colonia todos los días y ahora ninguna. EL ORBE / JC