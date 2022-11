Gasolinazos en México Afectan 40% de la Económica Familiar: CNOP

* Generan Incremento de Precios de la Canasta Básica.

Tapachula, Chiapas; 29 de noviembre del 2022.- Los constantes aumentos desmedidos a los precios de la gasolina en territorio nacional en los últimos cuatro años -conocidos popularmente como gasolinazos-, afectan en gran medida a la población en general, pero en especial a los sectores más desprotegidos y vulnerables, porque ya no les alcanza para adquirir productos de primera necesidad y de la canasta básica, porque también han subido demasiado.

Así lo consideró, Jorge Echeverría Cruz, secretario general del Grupo de Pequeños Comerciantes de Mercados, Semifijos, Ambulantes y de la Vía Pública, adheridos a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

En entrevista para el rotativo EL ORBE señaló que la razón de que se incrementen los precios de los alimentos y servicios, tienen relación directa a lo que ocurre con los combustibles, porque al aumentar sus tarifas, en automático suben los fletes, pasajes, y el encarecimiento general de la vida misma.

Manifestó que esas alzas solo han servido para que la gente de los sectores populares se hunda más en la pobreza, en virtud de que el peso ha perdido su valor adquisitivo, es decir, con más dinero compran menos que en el sexenio pasado y tan solo este año se ha afectado hasta un 40 por ciento la economía familiar.

«Además, si la población comía regularmente alimentos con ciertos nutrientes, ahora, con lo caro que están los productos, apenas compran lo que se puede, o sea, frijoles, verduritas y pastas, porque ya no les da para más el dinero que obtienen», insistió.

Asimismo, que quienes están resultando seriamente perjudicados son los niños, ya que debido a que todo está caro, las familias no pueden adquirir ni siquiera artículos de primera necesidad, tan indispensables para la alimentación y crecimiento de los menores, quienes pueden adquirir fácilmente enfermedades debido a que están mal nutridos.

Recordó que la disminución de los precios de las gasolinas fue una de las principales promesas de las campañas federales pasadas, pero a cuatro años no solo se incumplió con ese compromiso, sino que siguen aumentando. EL ORBE / Nelson Bautista