Migrantes Temen Quedarse Atrapados Varios Meses en la Frontera Sur de México

*Abarrotan las Oficinas de Regulación Migratoria del INM.

Tapachula, Chiapas 30 de Diciembre del 2024.- Cientos de migrantes de diversas nacionalidades abarrotaron por completo el acceso principal de las oficinas de regulación migratoria del INM, al sur de la ciudad de Tapachula, ante el temor de quedarse atrapados en esta región fronteriza.

El escenario en esta zona de la ciudad, es de desesperación y caos entre la comunidad migrante, ya que muchas familias aseguran que tienen citas confirmadas a través de la aplicación CBP One, sin embargo, los servicios en dichas oficinas migratorias se encuentran saturados, y para este 31 de diciembre y1o de enero del 2025 estará suspendida la atención a esta población.

Los extranjeros esperan que las autoridades migratorias mexicanas les brinden formas migratorias múltiples lo antes posible, para que puedan viajar sin problemas por territorio mexicano.



Lamentablemente el personal del INM sigue sin encontrar la forma de como atender a los cientos de migrantes que a diario acuden a este lugar en busca de atención. Mientras tanto hacen largas filas bajo el sol, y solo son atendidos un promedio de 160 migrantes de diversas nacionalidades en días hábiles.Este lunes también se suscitaron conatos de desmanes, debido a que algunos migrantes se saltaban la fila, lo cual genero inconformidad de otros extranjeros que estaban esperando desde un día antes en el lugar, lo cual generó discusiones y empujones. Por lo que tuvieron que intervenir elementos de seguridad.Algunos migrantes llevan meses, otros aseguran que ya cumplieron un año en esta región fronteriza, intentando obtener la documentación que les permita viajar a la frontera norte de México con Estados Unidos.El temor de esta población, es quedarse atrapada en territorio mexicano. Por eso quieren llegar a los Estados Unidos, antes de que tome posesión el próximo presidente de ese país Donald Trump, quien ha prometido endurecer las políticas antiinmigrantes.Uno de los miles de migrantes que a diario llegan a las oficinas de regulación migratoria, es Dimir Escobar de origen cubano, quien asegura que la desesperación de todos los extranjeros varados en esta frontera sur de México, es porque aquí no hay trabajo, ni las condiciones para vivir.“Todos queremos llegar a Estados Unidos para trabajar, para mandar dinero a nuestras familias y que tengan mejores condiciones de vida, porque en Cuba esta todo mal, no hay trabajo y no hay comida”, manifestó.Agregó que viaja solo, porque no tuvo dinero para traer a su familia, y la desesperación se incrementa entre los migrantes, porque si siguen en Tapachula cuando entre en funciones Donald Trump en Estados Unidos, existe el riesgo de no poder seguir avanzando en su objetivo de llegar al vecino país del norte. El ORBE/ Ernesto L. Quinteros.