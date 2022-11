*Destaca el Colectivo “Dejando Huella”.

Tapachula, Chiapas; 29 de noviembre del 2022.- «El periódico EL ORBE ha picado piedra durante 35 años para dejar un gran legado cultural y deportivo a Chiapas. Por eso, Tapachula está orgullosa del Torneo de Ajedrez Don Juan Zamora Velázquez, in memoriam», señaló, Denisse López Espinal, presidenta de la organización Dejando Huella e integrante del colectivo 50 más Uno.

En entrevista señaló que el ajedrez es el rey de los deportes y no solamente desarrolla la cuestión estructural de estrategias que te permiten tener todo un conocimiento, sino también el desarrollo intelectual.

En estos 35 años de estarse celebrando de manera ininterrumpida el torneo, aseguró que se ha creado conciencia en torno a que es un juego que se puede practicar desde pequeños, que es formativo en un niño, y que no se requiere de mucho para ser pare de sus actividades.

«Felicito a quienes están haciendo esta labor, porque repercute en nuestra sociedad de que tengan una alternativa cultural y deportiva que nos beneficia no solamente a los que ya juegan, sino a las futuras generaciones que tiene una opción más de distracción y enriquecimiento intelectual», opinó..

Asimismo, que hay deportes que nos superaron, y que definitivamente ya hablaban de lo que era la inclusión. Pare ello puso como ejemplo a la lucha libre que acepta hombres, mujeres, gorditos, flaquitos, altos, bajos o travestis, y por eso indicó que el torneo impulsado por el rotativo EL ORBE y el Hotel Cabildo´s, fue uno de los primeros inclusivos en Chiapas desde hace 35 años.

Esto, de acuerdo a su punto de vista, «se juega en una mesa entre dos personas y no necesariamente tiene que ser de algún género en particular. Además, hay un gran importancia porque se fomenta en niños y niñas, y por lo tanto queda demostrado la cuestión de equidad, igualdad y paridad».

También subrayó que debemos tener entendido -como sociedad y familia- que cuando estamos en formación de un niño, se tiene que darle todo un abanico de acciones, como la academia, la investigación, ciencia, cultura, deporte y la recreación, en donde el ajedrez es fundamental.

«EL ORBE nos ha dado esa oportunidad en esos 35 años, para fomentar como sociedad a ese deporte que no en todas las regiones se da, incluso ya podemos ver ese reflejo con la asistencia y participación en campeonatos nacionales e internacionales de gente de nuestra misma localidad», abundó.

Por eso invitó a la sociedad en general a que participen en el torneo, «porque es una oportunidad de recreación gratuita y para sentir esa comunicación y cercanía con la juventud y los niños chiapanecos». EL ORBE / JC