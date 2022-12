Para 2023 se Espera un Mayor Número de Migrantes Hacia el Sur de México

* Advierte Albergue de Tenosique, Tabasco.

Tapachula, Chiapas; 30 de noviembre del 2022.- «Durante los últimos meses se ha podido observar un gran incremento en el ingreso de migrantes a suelo mexicano, incluso ya no solo procedentes de países de donde partían normalmente, sino de otras poblaciones y países que no se veían en años anteriores, como los casos de los haitianos, venezolanos, ecuatorianos y hasta colombianos, quienes no eran parte del fenómeno migratorio».

Así lo manifestó en entrevista con el rotativo EL ORBE, David Ruiz Pérez, abogado en el albergue “La 72”, de atención y ayuda al migrante que se ubica en Tenosique, Tabasco, quien aseguró que de acuerdo a las altas cifras que han estado ingresando a suelo mexicano en el último trimestre, da a entender que para el próximo año las cifras se van a aumentar en gran medida.

Explicó que al menos en el corredor que corresponde a ese albergue, los ingresos de venezolanos han subido al doble, lo que ha originado que en ese lugar se incrementen las atenciones integrales, luego de antes eran alrededor de 20 a 30 acciones al mes, pero que ahora es la misma cantidad, pero a la semana.

Según su opinión, una de las razones para que la gente migre de sus países, ya no solo es por cuestión de una economía difícil, sino también por los altos índices de criminalidad, inseguridad e incluso, en algunos países por cuestión de las políticas públicas que ejercen los gobiernos, lo que intranquiliza la vida de la población.

Puntualizó que, desde el punto de vista de los colectivos de observación y monitoreo de los derechos humanos, no se puede discriminar, pero se entiende que no todos los migrantes llegan a México con la idea de pedir una ayuda como refugiado, sino algunos vienen huyendo de sus países por estar delinquiendo. EL ORBE / Nelson Bautista