95% de los Tablajeros en Chiapas Solicitan Créditos Para Sobrevivir

*Competencia Desleal y Tráfico de Carne Afectan los Precios.

Tapachula, Chiapas; 03 de Diciembre del 2022.- La crisis económica por la que atraviesa el país en la actualidad ha llevado a los sectores productivos a buscar alternativas para poder sobrevivir, como los tablajeros en Chiapas, y que alrededor de 95 por ciento de ellos ha caído en la solicitud de créditos para seguir en sus actividades.

Mario Moreno Sánchez, del Tianguis Guadalupe, en la localidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que ahora «no solamente luchamos con la competencia desleal que representan las tiendas departamentales, sino también la escasez, porque ahora son toneladas de carne pollo y cerdo que están enviando a Guatemala, porque allá se paga más».

Sin embargo, dejó en claro que las mayores afectaciones las están sufriendo por la contratación de créditos y los aumentos en los productos y servicios, lo que los lleva a tener que aplicar nuevos precios que reducen sus ventas.

El discurso oficial señala que se está repartiendo dinero a 17 millones de personas, «pero por qué no le ha apostado a implementar proyectos para el campo, la ganadería o créditos para los micro, pequeños y medianos empresarios. Eso no se ve», señaló.

En el caso de los créditos a los que han tenido que caer, informó que son personas que también han arriesgado sus capitales para comprar el ganado en otras entidades, como Jalisco, Veracruz, Yucatán o en Campeche, para poderlos vender de la misma manera en el Estado, «lo que se convierte en una cadena, en un círculo vicioso».

Lo peor de todo, según versión, en esos mismos niveles de préstamos también están operando los vendedores de pollos, cerdo y mariscos, «y en sí todo lo que es el núcleo de los diferentes mercados. Nuestras ganancias son muy bajas y por eso no entendemos cuando el Gobierno dice que estamos bien».

Apuntó que en este último mes del año el sector comercial ha caído en pánico por el anuncio del incremento al salario mínimo a partir de enero, «porque con esa medida se va a incrementar el Seguro Social, Infonavit, SAR y todo lo demás, y a los empresarios de cualquier nivel nos va a pegar». EL ORBE / JC