Alcalde de Mazatán se Niega a dar Mantenimiento a la Ambulancia Municipal

* Unidad Donada por el Gobierno Federal.

Tapachula, Chiapas; 06 de diciembre del 2022.- Sin mantenimiento, sin gasolina y sin chofer se encuentra la ambulancia de nueva generación que el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, otorgó a al municipio vecino de Mazatán, a través del INSABI, en la administración municipal anterior y que hoy se encuentra abandonada en el hospital de este lugar.

Fue el director de ese nosocomio ,.José Amín Castañón Sarmiento, quien dijo que se ha buscado al presidente municipal, Pedro de la Cruz Villalobos, para que apoye a ese hospital con el mantenimiento, combustible y chofer de ese vehículo especializado, pero que han recibido solo negativas.

“Le pongo lo que esa ambulancia necesite, pero la tienen que entregar al Ayuntamiento”, señala que fue la única respuesta.

Desde 1995, existe un convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Jurisdicción Sanitaria, donde la figura del Ayuntamiento, se compromete a dar lo necesario para que la ambulancia en turno haga los traslados necesarios para pacientes de otro nivel que no pueden ser atendidos en este lugar.

Este martes por la mañana buscaron ayuda para una paciente que por no haber los elementos, no pudo ser trasladada, y tampoco atendida, por lo que falleció en el hospital. La víctima no se pudo canalizar con el equipo de la ambulancia nueva,, la cual no está en uso por falta de gasolina y chofer.

Cabe destacar que para la sociedad eso no solo se toma como negligencia y apatía del alcalde, sino también como un odio y revancha hacia los mazatecos, pues no se logra entender como alguien puede ser insensible con su propia gente. EL ORBE / Arnulfo Escobar Maldonado