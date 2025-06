Habitantes de Diversas Colonias Exigen Suministro de Agua Potable

*Piden una Solución al COAPATAP.

Tapachula, Chiapas; 4 de Junio 2025.- Cansados de promesas incumplidas y ante una situación que califican como insostenible, vecinos de la colonia Mil Garzas se manifestaron este miércoles frente a las oficinas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), en la colonia Cinco de Febrero para exigir una solución inmediata al desabasto de agua potable que padecen desde hace varios meses.

La protesta tuvo lugar sobre la 8ª Norte entre 29 y 31 Poniente, donde un grupo de residentes se congregó con pancartas y reclamos en voz alta. Denunciaron que el suministro de agua ha sido prácticamente nulo, lo que los ha obligado a recurrir a la compra de pipas, a un costo promedio de 300 pesos cada una, situación que ha impactado severamente su economía familiar.

Ya estuvo bueno de tantas horas y trabas de Coapatap. No nos mandan agua y los recibos sí llegan con cobros excesivos. Nos están cobrando por aire, denunció Sara Cifuentes Villatoro, una de las manifestantes, visiblemente molesta.

Los colonos explicaron que, en muchos casos, los recibos mensuales superan los 500 pesos, pese a no recibir el servicio. Además, aseguran que lo poco que llega a sus viviendas apenas alcanza para llenar unas pocas cubetas, describiendo que el agua fluye “gota por gota”.

La problemática no se limita a Mil Garzas. Colonias cercanas como Monrroy, Coapantes, Francisco Villa y Laureles también enfrentan una situación crítica. Algunas familias han optado por recolectar agua de lluvia para poder cubrir necesidades básicas como el aseo personal, lo que ha generado preocupación por los riesgos sanitarios.

Estamos esperando que llueva porque no tenemos dinero suficiente para seguir pagando tantas pipas, añadió.

Señaló que temen que la falta de agua potable termine generando enfermedades por falta de higiene.

Además de las quejas por el desabasto, los vecinos expresaron sospechas sobre un posible desvío del recurso hídrico a otras zonas o incluso su venta irregular.

Señalaron directamente al personal operativo, acusándolos de no abrir las válvulas necesarias para el abastecimiento.

Los habitantes recordaron que hace casi tres meses entregaron un oficio a Coapatap, el cual fue recibido, pero no atendido. En ese documento, solicitaban el envío de una cuadrilla técnica para revisar casa por casa, sin que hasta la fecha se haya cumplido dicha promesa.

Ante esta situación, los vecinos exigen una reunión directa con el nuevo director del organismo operador del agua y una explicación puntual sobre la crisis, así como acciones inmediatas para restablecer el servicio. EL ORBE/Nelson Bautista