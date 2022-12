Alerta en la Región Soconusco por Plaga de Piojos en la Población

* Sector Salud Llama a Reforzar Hábitos Higiénicos.

Tapachula, Chiapas; 08 de Diciembre del 2022.- Seis de cada 10 personas en la región Soconusco tienen piojos, pequeños insectos que viven en la cabeza, y lo peor es que de ellos, solo dos se dan cuenta o saben que los tienen, y los otros cuatro ni siquiera están enterados, por lo mismo, no los combaten y al andar en la calle o asistir a reuniones, infestan a otros por ser portadores de estos animalitos.

Así lo dio a conocer la enfermera, Deymi Barrera, quien al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, aseguró que alguien con pediculosis (infestación de las partes del cuerpo con vello o pelo), transfiere con facilidad el piojo a otras.

Explicó que esto se da sobre todo cuando hay demasiado acercamiento entre los cuerpos. Por ejemplo, en el transporte público, cuando las unidades colectivas van llenas de pasajeros y, por fuerza, éstos tienen que ir muy pegados, que es cuando aprovecha el animal para brincar de una cabeza a otra.

En esta temporada de calor es cuando más se presenta ese problema, pues el animal busca dónde refugiarse y encuentra el mejor sitio en el cuero cabelludo, e incluso otras partes del cuerpo, dijo.

Detalló que los síntomas comunes de la presencia de piojos son la comezón, sueño y debilidad (causada al chupar la sangre de la víctima). Para evitar la infestación, es recomendable no pegar cabeza con otras, y en el caso de las mujeres, procurar llevar amarrado el cabello.

Asimismo, que lo mejor es que cada persona se revise el cuero cabelludo frecuentemente, no solo como una práctica de aseo personal, sino también para detectar una posible pediculosis. En estas tareas, los niños son los que más deben ser revisados, tomando en cuenta la cercanía que tienen con otros menores en las escuelas.

Por último, comentó que para eliminar los piojos, se puede adquirir algún jabón especial, o de lo contrario preparar una mezcla de vinagre con aceite, aplicar el en el cabello y luego peinar. EL ORBE / Nelson Bautista