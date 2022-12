Aumento del 20% al Salario Mínimo Generará Grave Inflación Para el 2023

* Señalan Consultores Fiscales.

Tapachula, Chiapas; 08 de Diciembre del 2022.- El Gobierno Federal anunció el decreto por el cual habrá un incremento del 20 por ciento en el salario mínimo en México a partir del 1 de Enero, «pero eso trae repercusiones muy graves, y una de ellas es la inflación descontrolada», señaló el consultor fiscal, Fidel Moreno de los Santos.

Entrevistado por rotativo EL ORBE, aceptó que para el 2023 se espera una mayor inflación y que la cuesta de enero va a ser de mayor impacto en las familias mexicanas.

«Vendrá una cuesta de enero más pendiente y la inflación se va a disparar. Las empresas por lo regular no le pagan un salario mínimo a un trabajador, sino más, y eso que implica que el poder adquisitivo de lo que tú ganas cada vez es más reducido», indicó.

Para ejemplo de ello, señaló que, «si alguien gana ahorita 8 mil pesos, el patrón no te va a subir el 20 por ciento o los mil 600. Entonces no se llevará la misma vida que se llevaba, porque no podrán comprar lo mismo. A esa reflexión es lo que debemos de llegar realmente, porque nos afecta a todos, para empezar con la canasta básica, que va a aumentar de manera considerable, porque es un efecto natural de la economía».

Incluso recalcó que quizá algunos jornaleros que ganan el salario mínimo podrán tener más dinero en la bolsa, pero van a comprar mucho menos que ahora.

Para contener en parte esa derogación, abundó, todo el sector empresarial automáticamente va a aumentar los precios a las cosas, productos y servicios.

Al calcular que este año se cerrará con un espiral inflacionaria de alrededor de un 11 por ciento, el más alto en la historia de México, recordó que en el 2018 el salario mínimo era de alrededor de 88 Pesos y el Gobierno lo ha ido aumentando a través de decretos, pero la inflación ha crecido en esos niveles, en el mismo periodo.

Por ello recalcó que se debe buscar algún mecanismo por el cual los servicios, la canasta básica y los alimentos en general no aumenten sus precios, «si se lograra eso sería fenomenal, pero quién lo va a hacer, si de todos modos hay que comprar insumos y materia prima, además de que hay que pagarle más al trabajador. Es decir, del mismo cuero tienen que salir las correas, ¿si no de dónde? Apunten cuánto cuesta ahora un kilo de tomate y lo platicamos en mayo».

Una propuesta racional para la productividad en México y la justicia salarial, comentó, «se debería hacer a un lado por fin el pago por salarios, sino más bien por productividad, es decir, que gane más el que tenga mayor rendimiento en su empleo, porque de lo contrario serán solo paliativos, pero nada más”. EL ORBE / JC