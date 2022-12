Inflación y Aumento en los Insumos Causan Pérdidas al Sector Platanero: Productores

*Esperan Firmar Convenios con EEUU y Canadá.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre del 2022.- Al cerrar este 2022, los productores de plátano de la región del Soconusco consideran que fue un buen año, como los últimos que han transcurrido, y esperan que esta tendencia continúe en el 2023, aunque todo va a depender de los montos de los contratos que firmen con las empresas a donde exportan el producto, como son Canadá y los Estados Unidos, con quienes tienen establecidos los precios, por ahora, de 14 Dólares por caja de banano macho.

De esa manera lo manifestó Eduardo Altúzar López, representante de los productores de esa fruta en la región, quien en entrevista que concedió a rotativo EL ORBE, aseguró que también hay oportunidades en cuanto a la banana “Chiapas”, aunque desafortunadamente la situación inflacionaria desatada les ha pegado, ya que no pudieron modificar los montos de los contratos firmados con anterioridad.

Agregó que en este sentido y en lo que corresponde a los contratos del 2023, están a la espera de que se firmen esos documentos, con la esperanza de que las empresas compradoras incrementen los montos, tomando en consideración los altos costos en la producción, la inflación y el encarecimiento de insumos, como ocurrió recientemente en que la cosecha se redujo en 30 por ciento.

Con relación a las plagas, manifestó que son un problema para el sector agrícola en general, pero en el caso de los plataneros si tienen bien nutrida las plantas, el deterioro es menor, ya que al haber una buena nutrición y un buen control hay mayor sanidad en la plantación.

Respecto a la mano de obra, manifestó que no tienen problema en ese sentido pues el empleo lo tienen fijo para determinado número de personas, incluyendo un 40 por ciento de gente extranjera documentada, aunque en este caso estableció que no emplean a cualquier persona, sino aquellos con cierto conocimiento de la situación agrícola, porque se da el caso de que capacitan y al otro día ya no están.

Por último, para que haya una mejor comercialización de los productos y el desarrollo económico de la región, se requiere que el Gobierno Federal ponga los ojos sobre Puerto Chiapas y mejore su infraestructura, a modo de que los barcos de gran calado puedan atracar para exportar toda la producción del Soconusco, señaló. EL ORBE / Nelson Bautista