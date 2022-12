Taxistas Voraces Aumentan al Doble las Tarifas del Servicio en Unidades Deterioradas

*La Secretaría de Movilidad no Sanciona Estos Abusos.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre del 2022.- En lo que va del mes de diciembre, los conductores de taxis en el municipio decidieron aumentar de manera impune sus tarifas hasta en un cien por ciento y prestar sus servicios en carros chatarras, con la complacencia de la Secretaría de Movilidad, que durante todo el año guardó silencio.

«Eso constituye un abuso, pero también un golpe para el bolsillo de los usuarios», dijo Wilber Velázquez, uno de los afectados, quien denunció ante rotativo EL ORBE que en ocasiones se trata de traslados cortos y aun así, los taxistas hacen cobros exagerados, y cuando se les reclama del por qué esos precios, se sueltan con una serie de sandeces en contra de los usuarios.

No se ve por ningún lado una norma en cuanto a ese servicio, o que las autoridades del ramo estén pendientes de la regulación del mismo, dijo, y por eso es que los conductores hacen lo que les viene en gana, incluso un mal trato a los usuarios.

Por otro lado, comentó que no solo es el alto cobro y trato déspota, sino también resulta que muchas unidades se hallan en estado deprimente, con asientos rotos y probablemente con amortiguadores viejos e inservibles, ya que producen un zangoloteo que causan malestar entre los pasajeros por los golpes que se llevan y porque con ello ponen en riesgo su vida.

Por eso, opinó que es necesario que la dependencia mande a Inspectores de la capital a realizar operativos para sancionar los abusivos choferes y de paso investigar a los funcionarios adscritos en la localidad, porque no tienen cómo justificar sus salarios ni explicación por no atender los reclamos.

Por su parte, Carmela López Roldán, indicó que junto a su familia llegaron a la terminal de Ómnibus Cristóbal Colón Tapachula el lunes alrededor de las 17:00 horas, y tuvieron que abordar dos taxis ahí mismo, porque les dijeron que las unidades solo tenían capacidad para tres personas.

Pidieron que los llevaran al fraccionamiento La Antorcha, al cual llegaron apenas unos minutos después, pero su sorpresa fue mayúscula cuando les cobraron cien Pesos por cada carro. Al protestar, los choferes les dijeron que si no pagaban, llamarían a la policía.

Ante eso y la nula operación de la dependencia en la ciudad, indicó que sería bueno que los concesionarios también subieran al doble sus cuotas por las voraces actitudes de los choferes, y para que adquieran unidades nuevas.

Asimismo, que los usuarios se fijen cuáles sitios del transporte son los que están haciendo esos «asaltos en despoblado» y no contratarlos más.

Recordó que en sexenios pasados, las mismas autoridades exigían que los carros del servicio público deberían tener como máximo cinco años de antigüedad, pero hora pareciera que no les importa, por lo menos lo que ocurre en Tapachula y municipios aledaños, donde el pirataje ha se ha posesionado de todo.

Si en dado caso las cosas siguen igual o peor, comentó que lo mejor es que la misma sociedad exija que entren en operaciones los taxis particulares contratados a través de plataformas digitales. EL ORBE / Nelson Bautista