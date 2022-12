Migrantes Agreden a Comerciante en el Centro

*Resultó con Esguinces en Tobillo y Rodilla.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre del 2022.- Un grupo de migrantes haitianos agredió a un comerciante mexicano del centro de la localidad, quien tuvo que recibir atención médica especializada por terminar con esguinces en un tobillo y rodilla, luego de que el extranjero se quería apropiar por la fuerza de un espacio para comercializar mercancías, el cual ocupa el agredido y su familia desde 1960, sin que nunca tuvieran problemas de ese tipo.

Enrique Briones García, con radiografías y diagnósticos en mano, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que los chiapanecos que viven en esta región se han visto rebasados por esa situación de indocumentados, a tal grado que sufrió esa agresión por parte de haitianos.

Según narró, ahora va a tener que someterse a un tratamiento médico, «aparte de la asquerosidad que dejan acá, la suciedad, insultos, golpes y la forma de comportarse. No tienen orden y ellos mismos crean una anarquía, un caos y ya no se puede esta situación. Es mucha la violencia, se drogan, toman, venden licor y cervezas».

De acuerdo al agredido, a los migrantes no se les puede decir nada, «pero nosotros los mexicanos también tenemos derechos y respeto a las autoridades, mientras que los indocumentados han hecho siempre lo que han querido».

Según su versión, las agresiones a civiles en la localidad de parte de migrantes cada vez son más constantes, «empujan a las personas de la tercera edad, la gente ya no quiere venir al centro de Tapachula, por la misma situación que ellos han hecho, los golpean, los insultan, los hacen de menos. Todos tienen miedo, porque son muy agresivos y por eso decimos que ya es justo que pongan orden».

Por lo pronto ya presentó su denuncia en contra de quienes resulten responsables, en espera de que las autoridades apliquen la ley. EL ORBE / JC