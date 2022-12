Exceso de Bebidas Alcohólicas y Comida Grasosa Podrían Provocar los Infartos

*Pide Cardiólogo Extremar Precauciones.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre del 2022.- Como resultado de las celebraciones decembrinas que aún no acaban, el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos grasosos podrían desencadenar una serie de reacciones que es muy probable que concluyan con los infartos, advirtió Jorge Antonio Vázquez Marroquín, director del Centro Cardiológico de Tapachula.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que en esta época decembrina el cariño y el amor se desbordan, pero también con mucha frecuencia los excesos en la alimentación de todo tipo rica en grasas, azúcares o procesados, así como el alto consumo de bebidas alcohólicas como cervezas, destilados y vinos de diferente tipo.

«Está probado que una o dos copas en personas sanas cada tercer día, es aceptable. Una copa de vino es prudente tomarlo incluso por los flavonoides. Los tintos pueden hacer un efecto de mejoría y de protección para las personas, no así en los enfermos, en los que ya son hipertensos, tienen alguna cardiopatía, aquellos que están predispuestos a tener un infarto, ellos no deben consumir ningún tipo de bebidas alcohólicas», indicó.

«Lo mismo pasa con la alimentación rica en grasas y sobretodo en grasas saturadas», abundó, para detallar que esta es la que más trae conflictos, donde el problema viene con el sedentarismo que traen las comorbilidades de nuestra vida habitual y americanizada, en la cual descansamos más, en el sillón, pegados frente a la televisión, en la que a los niños, por ejemplo, ya no le regalamos un balón, un trompo, yoyo o barrilete, sino un aparato electrónico», apuntó.

Eso es para tener a los hijos pegados a las tabletas o a los teléfonos, sentados en la sala o acostados en las recámaras, pero eso conlleva que no hagan ejercicio, pero provoca conflictos visuales, orgánicos y los relativos a la falta del esfuerzo físico que va acondicionando paulatinamente a que esas grasas, sobre todo las grasas trans de los alimentos procesados, cueste mucho digerirlas.

Estas son las que más llenan de grasa a las arterias, tanto las del corazón, las carótidas, cerebrales, renales, ojos, pies, y cuando viene uno a darse cuenta llegan los síntomas de la enfermedad ateromatosa, ya se tiene al menos el 70 por ciento de la luz de los vasos obstruidos y son los que van a ocasionar padecimientos delicados o graves en las personas.

Por eso hizo un llamado la población en general, en relación a las grasas, que lo hagan con moderación, sin dejar de comer sus bocadillos, sus comidas ricas y sabrosas en los días festivos pero que ya no se vale es el recalentado, “porque entonces ya lo volvemos a freír y cada vez se vuelven más difícil de digerir”.

En tanto que las bebidas alcohólicas deben ser con mucha moderación, aunque en las personas enfermas no se deben de consumir en definitiva, porque no solamente se descontrolan en el momento, sino que son cascadas de enfermedad que se van desarrollando a través de las semanas y de los meses. EL ORBE / JC