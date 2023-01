Maras Salvatruchas Incendian Colectiva en Cacahoatán Exigiendo “Cobro de Piso”

* Durante la Madrugada Llevaron a Cabo la Agresión en el Ejido Mixcum.

* Transportistas Amagan con Realizar Paro Total Indefinido.

Tapachula, Chiapas; 04 de enero del 2023.- En las primeras horas de este miércoles, una unidad del servicio del transporte colectivo de la empresa Unión y Progreso, marcado con el número económico 70, fue incendiada por manos criminales, luego de que al chofer no le alcanzó para pagar el «cobro de piso» que le exigen semanalmente el crimen organizado que opera en la región.

Los hechos se dieron cuando el vehículo se encontraba estacionado frente al domicilio de su propietario, en una de las calles del ejido Mixcum, del municipio fronterizo de Cacahoatán.

Luego de confirmarse del incendio, gran parte del transporte organizado en los municipios de la frontera sur de Chiapas decidió paralizar sus actividades, luego del temor a ser asesinados si no pagan las extorsiones.

De acuerdo la versión de concesionarios, en el caso de la colectiva incendiada, se cree que ocurrió alrededor de las 03:00 horas de este miércoles, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta detuvieron la marcha junto a la unidad y poco después empezaron las llamas.

Recordaron que ya había ocurrido algo similar en el municipio de Acapetahua, donde los criminales también incendiaron un vehículo del transporte colectivo que cubría la ruta hacia el de Escuintla, luego de que el propietario no pudo reunir el dinero que le exigían.



En ambos casos las unidades estaban estacionadas y sin motivo aparente que pudiera causar el incendio, más que la latente amenaza directa de los delincuentes hacia el gremio transportista. Por fortuna no tenían pasajeros.Las amenazas de parte de grupos de extorsión que se dedican al «cobro de piso» había tenido un receso desde mediados del mes de diciembre cundo transportistas paralizaran las carreteras en la frontera con Guatemala y por la llegada del refuerzo de la Guardia Nacional.Ese tipo de extorsión, según representantes de sectores productivos y del magisterio, se ha ampliado a profesionistas, comerciantes, empresarios y prestadores de servicios de la región, a quienes amenazan de matarlos o a sus familiares, si no pagan lo que les exigen.En las últimas tres semanas ha habido también la detención de varios de los extorsionadores, y aunque eso influyó en que se detuviera un poco ese delito, con el inicio del año ha comenzado muy fuerte otra vez, luego de que el refuerzo militar se ha ido.Se sospecha que varios de los choferes han comenzado a portar armas para defenderse, tal y como suceden en algunos países centroamericanos, donde por cierto el número de enfrentamientos entre civiles se ha incrementado de manera alarmante. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello