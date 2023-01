Migrantes en Tapachula Reciben Citas Para ser Atendidos por la COMAR Hasta Septiembre

Mientras les Entregan Citas que Rayan en la Burla, Cientos de Extranjeros de Varios Países Arriban Todos los Días a la Región, ¡El Cuento de Nunca Acabar!

* MILES DE INDOCUMENTADOS QUEDARÁN VARADOS OCHO MESES EN LA CIUDAD, POR CULPA DEL BUROCRATISMO DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS.

Tapachula, Chiapas; 04 de enero del 2023.- La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la localidad está autorizando citas para analizar las solicitudes de los indocumentados que reúnen los requisitos, pero hasta septiembre de éste año; es decir los que quieran ver si son beneficiados o no, tendrán que esperar la resolución en la ciudad, sin poder salir y sin la garantía de que lograrán su cometido.

Ana Rivera, de origen hondureño, informó que llegó a Tapachula acompañada de sus dos hijos, fue a las oficinas de la COMAR para hacer su solicitud. Sin embargo, le dijeron que la respuesta será hasta dentro de ocho meses y, en tanto, no tiene donde pernoctar ni dinero para la comida de ella y de sus hijos.

Entrevistada por el rotativo EL ORBE, señaló que partió de su país porque allá no hay trabajo ni buenas expectativas para una vida mejor, por lo que decidió hacer el trayecto para llegar a los Estados Unidos, haciendo escala en suelo mexicano, pero al llegar a Tapachula se ha topado con la tardanza para obtener los documentos.



Aseguró que esos papeles que solicitó son importantes, ya que sin ellos no se puede mover de Tapachula, so pena de que si se va de manera ilegal, corre el riego de que en cualquier retén en el trayecto de aquí al norte, va a ser regresada Tapachula y después a su país de origen.Indicó que nadie les quiere dar trabajo, porque no cuentan con documentos que avalen su legal estancia en suelo mexicano, y eso hace que caiga en la desesperación, porque tampoco tienen dinero para alimentarse.Se cree que esta nueva postura del gobierno mexicano podría tener relación con la resolución de la Corte de Estados Unidos con mantener al Título 42, que aplica la repatriación inmediata de indocumentados.El retrasar a los migrantes en Tapachula durante todo el año, evitará que gran parte de ellos no avancen en caravanas o en grupos hacia el interior del país y queden aglomerados en la frontera sur de Chiapas, hasta que colapsen los servicios públicos en los municipios. EL ORBE / Nelson Bautista