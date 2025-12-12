Mantener la confianza de la ciudadanía es la prioridad: Fiscal General

• Detienen a 4 presuntos usurpadores de funciones; uno es ex agente de la AIIM, dado de baja el 15 de agosto de este año

• Les aseguraron armas, indicios balísticos, narcóticos, un vehículo, así como documentos apócrifos

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la detención de Cristian «N», originario de Tijuana; Jonathan «N», del municipio de Tapachula; Jesús «N», de Sinaloa; y Carlos «N», del municipio de Palenque y exelemento de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), por delitos contra la salud, usurpación de funciones, uso de documentos falsos, uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, asociación delictuosa y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Señaló que se recibieron denuncias desde hace dos semanas aproximadamente, de varios incidentes delictivos ocurridos en Tapachula y Huixtla, por lo que se realizó un seguimiento, trabajo de investigación de campo y de inteligencia.

De esta forma, el Grupo Interinstitucional conformado por la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad del Pueblo, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Agencia de Investigación Criminal realizaba recorridos preventivos cuando recibió la denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de personas armadas revisando vehículos en el tramo carretero entre los municipios de Tapachula y Tuxtla Chico.

Ante esto, los elementos se trasladaron al lugar, localizando a los indiciados con armas, junto a una camioneta Nissan Frontier.

Al ser entrevistados, manifestaron ser elementos activos de la AIIM, portando además documentos aparentemente oficiales y un vehículo con características similares a los utilizados por dicha dependencia; sin embargo, al corroborar sus identidades en la base de datos institucional no se encontró registro de ninguno de ellos y se procedió a su detención conforme a los protocolos establecidos.

Además, se les aseguraron cuatro armas largas tipo AR15; cuatro armas cortas; cuatro cargadores para arma corta; cuatro cargadores para arma larga; 120 cartuchos útiles calibre .223mm; 60 cartuchos útiles calibre .9mm; y la Nissan Frontier con placas de circulación del estado de Chiapas

Así como 40 bolsitas con polvo blanco, con las características de la cocaína; diversos documentos; dos radios de comunicación; una gorra con las siglas FGE, AIIM; un portacargador; dos fundas para pistola; dos mariconeras; cuatro charolas de identificación de la AIIM; diversos oficios de la FGE; tres identificaciones de la AIIM (Cristian «N», Jonathan «N» y Jesús «N»); 3 mil 127 pesos y siete dólares americanos.

Los detenidos, quienes refirieron pertenecer al Cártel de Sinaloa, y los aseguramientos serán puestos a disposición de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas en la ciudad capital quien determinará lo conducente.

Cabe señalar que Carlos «N» fue dado de baja el 15 de agosto de 2025 como elemento de la AIIM; además, se están integrando las carpetas de investigación por más delitos.

Es preciso mencionar que, en el 2024, Chiapas ocupó el primer lugar en desconfianza de la población hacia las instituciones de Seguridad y Justicia, y a poco menos de un año, se ha logrado revertir, colocándose en primer lugar de contar con la confianza ciudadana; por ello, el Fiscal General del Estado dejó en claro que seguirán trabajando todos los días para mantener lo que se ha logrado en este primer año de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.