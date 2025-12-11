viernes, diciembre 12, 2025
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial del Estado impone 50 años de prisión a responsables del...
Al InstanteRojas

Poder Judicial del Estado impone 50 años de prisión a responsables del delito de Homicidio Calificado

0
23

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado cometido en agravio de dos hombres con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en este año en el municipio de Tapachula, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Alejandro “N” y a Eder “N” una pena de 50 años de prisión a cada uno, y el pago de la reparación del daño. Así mismo, se determinó no concederles ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y accesible, que garantice que los delitos cometidos en agravio de las y los chiapanecos no queden impunes.

Poder Judicial del Estado impone 50 años de prisión a responsables del delito de Homicidio Calificado
Artículo anterior
Eduardo Ramírez asiste a Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, encabezada por Claudia Sheinbaum
Artículo siguiente
Mantener la confianza de la ciudadanía es la prioridad: Fiscal General
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Mantener la confianza de la ciudadanía es la prioridad: Fiscal General

Al Instante staff - 0
• Detienen a 4 presuntos usurpadores de funciones; uno es ex agente de la AIIM, dado de baja el 15 de agosto de este año • Les...
Leer más

Eduardo Ramírez asiste a Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, encabezada por Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
El gobernador reiteró su compromiso con la paz y el fortalecimiento de la coordinación El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la Sesión Ordinaria del...
Leer más

ESPECTACULAR ENCENDIDO DE ÁRBOL DE NAVIDAD SE VIVIÓ EN TAPACHULA.

Al Instante staff - 0
•El alcalde Yamil Melgar, la presidenta honoraria del Sistema DIF, Beba Pedrero y sus hijas desearon felices fiestas a todos los tapachultecos. 11 diciembre 2025,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV